Шукеев поручил в срок завершить строительство международного аэропорта в Туркестане

Туркестан. 15 июля. Kazakhstan Today - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинспектировал ход строительства международного аэропорта, строящегося в 20 километрах от областного центра, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима области, на строительной площадке ТОО "Turkistan International Airport" задействован 341 строитель и 106 единиц спецтехники.

В настоящее время полностью завершен монтаж металлоконструкций пассажирского терминала, на 60% возведены стены, начаты работы по их облицовке. Кроме того, на 50% завершены работы по асфальтированию взлетно-посадочной полосы. Строительство аэропорта ведется в соответствии с производственным графиком.

Ознакомившись со строительными работами на объекте, глава региона поручил качественно и в срок завершить строительство аэропорта.

В 2020 году планируется завершение строительства международного аэропорта в Туркестане. Об этом сообщили на коллегии по вопросам развития гражданской авиации Казахстана под председательством министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова 8 февраля 2020 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства