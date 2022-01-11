Смаилов провел совещание по реализации поручений президента РК

Фото: Правительство РК

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Исполняющий обязанности премьер-министра РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смаилов поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку.

Соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа.

Актуализировать Комплексные планы развития западных регионов - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

И. о. премьер-министра поручил принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней. Заинтересованным госорганам поручено принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в правительство.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать законопроект "О банкротстве физических лиц".

Министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей обеспечить создание общественного фонда "Народу Казахстана".

Глава государства поручил безотлагательно принять вышесказанные меры по стабилизации социально-экономической ситуации", - подчеркнул Смаилов.