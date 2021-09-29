Срок сдачи подстанции "Алмагуль" в Алматы перенесли

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства поблагодарил собравшихся за созыв столь важного заседания.
Сегодня человечество продолжает страдать от воздействия COVID-19. Вирус показал, насколько уязвимо и не подготовлено человечество. Несмотря на то, что вирус во многих отношениях является разрушительным, он не угрожает реальному выживанию человечества. Однако он стал тревожным сигналом о необходимости наращивания наших совместных усилий против действительно реальной угрозы ядерного оружия", - сказал Токаев.
Он отметил, что продолжающееся ускорение ядерных программ в некоторых странах в сочетании с постоянной террористической угрозой увеличивают риски применения оружия судного дня.
Однако, как подчеркнул президент Казахстана, недавно мы все стали свидетелями определенных положительных сдвигов:
- вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия;
- вновь запущены переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном;
- продлен новый договор СНВ;
- принято Совместное заявление США и России о стратегической стабильности.
Конечно, доктрина гарантированного взаимного уничтожения означает, что ядерные державы вряд ли в ближайшее время откажутся от своих арсеналов. Поэтому скептики могут возразить, что, заявляя о стремлении построить до 2045 года мир, свободный от ядерного оружия, мы выдаем желаемое за действительное. Наш же исторический опыт говорит об обратном", - сказал глава государства.
Он напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента, когда Казахстан принял решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала.
Пятнадцать лет спустя государства Центральной Азии объявили свой регион зоной, свободной от ядерного оружия. Это первая безъядерная зона, которая полностью расположена в Северном полушарии. Обстоятельства и стратегические подходы могут стремительно меняться, так как ядерное оружие - это политический выбор", - сказал президент Казахстана.
Он также подтвердил решимость Казахстана добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
В качестве положительного момента хотел бы отметить, что Казахстан продолжает использовать преимущества отказа от ядерного оружия во имя человеческого прогресса. Договор о нераспространении ядерного оружия проводит грань между законным использованием ядерной энергии в гражданских целях и распространением ядерных вооружений. Ядерная энергия становится все более актуальным источником низкоуглеродной энергии", - сказал Токаев.
Он добавил, что в Казахстане проводится комплексное технико-экономическое обоснование развития собственной атомной промышленности.
Построение мира, свободного от ядерного оружия, остается приоритетом политики моего правительства. За последние тридцать лет это устремление сделало Казахстан участником глобального антиядерного движения. Оно стало частью нашей национальной идентичности. Мы готовы вместе с вами и впредь прилагать свои усилия по имя дальнейшего разоружения и нераспространения", - сказал президент Казахстана.
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба МИИР, заместителем председателя комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Олжас Сапарбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Олжас Сапарбеков в 2001 году окончил Казахскую академия транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева по специальности "инженер-экономист", а также в 2014 году Карагандинский государственный университет имени академика Букетова по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начинал в частном секторе. Позже работал на различных должностях в структурах АО "НК "Казакстан темір жолы", АО "НАК "Казатомпром", НПП РК "Атамекен".
До назначения заместителем председателя комитета индустриального развития занимал должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова проинформировала президента Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности профильного ведомства в сферах культуры, спорта, туризма и архивного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президенту было доложено о мероприятиях, приуроченных к 30-летию Независимости Республики и юбилеям видных деятелей культуры и искусства, сообщает пресс-служба Акорды.
Актоты Раимкулова рассказала главе государства о работе студии "Казахфильм" имени Шакена Айманова и Государственного центра поддержки национального кино, а также о дополнениях, которые планируется внести в закон "О кинематографии". По ее словам, в этом году предлагается оказать финансовую поддержку 42 кинопроектам, которые были одобрены экспертным советом и межведомственной комиссией.
Касым-Жомарту Токаеву представили сведения о подушевом финансировании творческих кружков и спортивных секций. В Казахстане действует порядка 22 тысяч творческих кружков и 126 тысяч спортивных секций с охватом 50% детей и подростков страны.
Министр сообщила о работе над изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта.
Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития внутреннего туризма, цифровизации процессов в этой сфере. В настоящее время запущен ряд цифровых решений. Ведется проработка новых продуктов, таких как национальный туристский портал Kazakhstan.travel, Tourism online, View Project, система eQonaq, единый реестр гидов, а также модуль E-Shagym, который позволит туристам оставлять отзывы или жалобы при некачественном оказании услуг.
Президент также заслушал отчет о состоянии сотрудничества с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Списке Всемирного наследия Казахстан представлен десятью памятниками истории и культуры. Министерством ведется активная работа по включению в Списки ЮНЕСКО новых объектов материального и нематериального культурного наследия.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по данным направлениям.