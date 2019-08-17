Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблеме суицидов в детской и подростковой среде, передает Kazakhstan Today.

Суициды в детской и подростковой среде - это трагедия для всех нас. Всем нам надо серьезно задуматься, почему дети идут на такой шаг. Формирование твердых жизненных установок является, по сути, базовым критерием качества воспитательного процесса", - сказал Токаев на августовской конференции педагогических работников.

По его словам, детям необходимо прививать экологичное сознание, всячески культивировать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы. Как это делается, например, в Северной Европе.

Напомним, в феврале 2019 года советник министра образования и науки РК Раиса Шер заявила, что в Казахстане растет число детских суицидов . По ее словам, по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение суицидов среди детей на 6,6%. По мнению специалистов, причина кроется в искажении моральных ценностей в обществе.

Министр общественного развития РК Дархан Калетаев, в свою очередь, проинформировал, что число суицидов среди молодежи снижается , но цифра все же остается огромной. Он уточнил, что в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, число суицидов среди молодежи снижено на 3,9%: с 654 до 628. Министр отметил, что формирование суицидального поведения зависит от взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов, а также могут влиять ценностные ориентиры.

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