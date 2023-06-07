Токаев и Седерфельт рассмотрели вопросы повестки предстоящего международного форума "Астана"

Фото: Акорда

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт рассмотрели ключевые вопросы повестки предстоящего международного форума "Астана" (AIF), - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт рассмотрели ключевые вопросы повестки предстоящего международного форума "Астана" (AIF), сообщает пресс-служба Акорды.





Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.





Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.





В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.





Ранее сообщалось, что глава государства выступит на пленарной сессии международного форума "Астана".





Участники форума, проходящего под тематикой "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.





Среди высоких гостей форума - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.





На полях форума президент проведет ряд двусторонних встреч.