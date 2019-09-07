Токаев наградил участников ликвидации чрезвычайной ситуации в Арыси

Торжественная церемония прошла сегодня в резиденции "Акорда". Государственные награды получили 40 человек, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что 24 июня войдет в историю Казахстана как день, когда на долю нашего народа выпало серьезное испытание, которое мы с честью выдержали. Несмотря на все потрясения, жители Арыси и все казахстанцы сохранили крепость духа

Трагедия никого не оставила равнодушным. Мы восстанавливали Арысь всей страной. Свою лепту внес каждый гражданин Казахстана. Именно на таких ярких примерах патриотизма и бескорыстной взаимовыручки мы должны воспитывать нашу молодежь", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время восстановительные работы завершены на 97% объектов. В первую очередь заново отстроены дома многодетных семей. 1 сентября распахнули двери 16 школ, в которых обучаются 12 тыс. учеников, 2,5 тысячи из них пошли в первый класс.

Завершая выступление, президент Казахстана подчеркнул, что события в Арыси продемонстрировали единство и сплоченность нашего народа.

Действительно, присутствующие в зале - настоящие герои, а те, кто остался за пределами этого зала, также будут отмечены орденами и медалями", - заключил глава государства.

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