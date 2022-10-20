Токаев назвал недопустимым незаконную приватизацию заповедников и нацпарков

Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам уделять особое внимание фактам незаконной приватизации национальных парков и заповедников.
Алматинская область является флагманом туристической отрасли в нашей стране, главным конкурентным преимуществом которой является богатая своим разнообразием природа края. Недопустимо, чтобы общенациональное богатство - живописные урочища и ущелья, береговые линии и водоемы, национальные парки и заповедники - незаконно приватизировались. Правительству и акимату необходимо уделять таким фактам особое внимание", - сказал Токаев на встречте с общественностью Алматинской области.
Говоря о туристическом потенциале Алматинской области, президент отметил, что Заилийский Алатау славится своими уникальными дикими растениями и животными и способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов.
Совместно с международными организациями мы предпринимаем усилия по увеличению в наших горах численности снежного барса - сакрального символа нашей страны. В Или-Балхашском природном резервате запущен уникальный проект реинтродукции тигров", - сказал он, уточнив, что число посетителей национальных парков Казахстана достигло 1,5 миллиона человек, что является рекордом.
Он также рассказал, что повышению туристического потенциала области способствует проведение таких международных соревнований, как марафон Tengri Ultra в урочище Танбалы Тас и заплыв Oceanman на Капчагайском водохранилище.
В настоящее время этот водоем используется в качестве источника питьевого водоснабжения, ирригации, рыболовства, рекреации. Правительству следует зафиксировать статус Капчагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны", - считает глава государства.
Ранее сообщалось: юрист в области земельного права заявил, что акимат Алматы незаконно вывел 20% природоохранного парка Медео в жилую зону. Генпрокуратура проверит данную информацию.
Также напомним, что более восьми лет длилась общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу. Точку в долгом споре поставил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который в октябре 2019 года запретил строительство курорта. В феврале этого года стало известно, что урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку.