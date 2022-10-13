Информацию о передаче земель Медеуского парка под застройку проверят в прокуратуре

Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов поручил прокурору города Алматы проверить информацию об отчуждении части территории Медеуского природного парка.
Поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка", - сообщил на своей странице в Сети Берик Асылов.
По его словам, в случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц.
Напомним, часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
Ранее сообщалось, что алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
Кроме того, в Народной партии Казахстана заявили, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.
По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной.
В июне акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города.
В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.