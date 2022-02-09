Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку

7 февраля постановлением правительства участок площадью 1002 га в урочище Кок-Жайляу Медеуского района Алматы возвращен государственному национальному природному парку "Иле-Алатау", - сообщили в нацпарке.
Напомним, приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК от 5 октября 2021 года № 27-5/212 была создана комиссия по рассмотрению вопроса перевода земельного участка площадью 1002 га, находящегося в урочище Кок-Жайляу, из земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского государственного национального парка. Комиссия посчитала возврат земель обратно в земли особо охраняемых природных территорий правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспретизы.
Кок-Жайляу - урочище на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Уникальное плато находится между Малым и Большим Алматинскими ущельями. Высота урочища Кок-Жайляу составляет примерно 1450-1740 метров над уровнем моря.
Кок-Жайляу - это уникальные природные экосистемы и ландшафты. Несмотря на разные виды воздействия, эстетическая ценность ландшафтов Кок-Жайляу сохранена, особенно в нижней части, на склонах хребта Кумбель. В урочище Кок-Жайляу отмечены степные, лесные и луговые экосистемы, а также высокогорные подушечники. Из лесных экосистем максимальные площади заняты уникальными экосистемами хвойных еловых лесов из ели Шренка, или тяньшанской, которые распространены в горах Тянь-Шаня.
Здесь произрастают занесенные в Красную книгу Казахстана Ель Шренка - стланниковая форма, яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, шафран алатавский, пион средний, голосемянник алтайский, ревень Виттрока, желтушник оранжевый, ястребинка кумбельская, касатик Альберта, тюльпан Островского, остролодочник алматинский.
Богат на этой территории и животный мир. В составе фауны может встречаться до 57 видов млекопитающих, 200 видов птиц, четыре вида пресмыкающихся, три вида земноводных и четыре вида рыб.
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк создан в целях сохранения уникальных природных комплексов и историко-культурных объектов северного макросклона хребта Заилийского Алатау на территории Алматинской области. Сохранение уникального ущелья Кок-Жайляу - наша основная задача", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу продолжалась более восьми лет. Точку в долгом споре поставил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который в октябре 2019 года запретил строительство курорта.
В ноябре 2019 года Антикоррупционная служба сообщила о проверке рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау" в Иле-Алатауском национальном природном парке. Из публикации журналиста Вадима Борейко следовало, что в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик - управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем, в связи с изменением курса тенге, дополнительно профинансировано $13,5 млн, но сетей на самом деле там нет. Еще около $200 тыс. (эквивалентно около 76 млн тенге) ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО "Almaty Mountain Resorts" (оператор проекта, на баланс которого должен был перейти объект. ТОО руководит Наиль Нуров, кроме того возглавляющий ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". По информации informburo.kz, было затрачено на данный проект 4 млрд 100 млн тенге), которое сделало PR-проект, а затем прекратило его.