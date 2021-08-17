Токаев не принимал решение по поводу афганских беженцев

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Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства всемирной организации", - написал Берик Уали.
Ранее в СМИ появилась информация, что США обратились к Казахстану, Узбекистану и Таджикистану с просьбой о размещении беженцев из Афганистана.
Напомним, в МИД заявили, что граждан РК, за исключением дипломатов, на территории Афганистана нет.
Как сообщалось ранее, талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Токаев провел совещание по ситуации в Афганистане.
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