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Токаев не принимал решение по поводу афганских беженцев

16.08.2021 8290
Токаев не принимал решение по поводу афганских беженцев
Фото: unian.net
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали опроверг слухи о беженцах из Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства всемирной организации", - написал Берик Уали.

 
Ранее в СМИ появилась информация, что США обратились к Казахстану, Узбекистану и Таджикистану с просьбой о размещении беженцев из Афганистана. 


Как сообщалось ранее, талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Токаев провел совещание по ситуации в Афганистане. 
 

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