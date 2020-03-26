Токаев переговорил по телефону с генеральным секретарем ООН

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - 24 марта состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Kazakhstan Today.

Обсуждались вопросы укрепления взаимодействия в этот ответственный период мировой ситуации", - сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства заявил, что Казахстан поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий отдельных государств в борьбе против пандемии коронавируса . По словам президента, недавнее предложение генсека ООН объявить глобальное перемирие, прекратить все войны и конфликты является актуальной инициативой и достойно поддержки всех государств-участников.

Собеседники обсудили также вопросы подготовки предстоящей юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной 75-летию создания всемирной организации. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан решительно поддерживает цели и задачи ООН, выступает за дальнейшее укрепление этого уникального и безальтернативного института.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства