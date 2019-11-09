Токаев подарил Путину юбилейное издание романа "Путь Абая"

Омск. 8 ноября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину юбилейное издание романа "Путь Абая", передает Kazakhstan Today.

По завершении официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске главы государств обменялись памятными подарками. Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая", выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

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