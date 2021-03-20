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Токаев поручил принять меры по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовное преследование

19.03.2021 14797
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов представил Касым-Жомарту Токаеву отчет о ходе реализации его поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Жаната Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Он также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге.
 

Президента проинформировали о работе агентства по пресечению деятельности финансовых пирамид. По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день 21 материал по подозрительным операциям был направлен в правоохранительные органы", - рассказали в Акорде.

 
Кроме того, главе государства доложили о принимаемых мерах по недопущению вовлечения бизнеса в орбиту уголовных преследований. Элиманов сообщил, что по итогам 2020 года зафиксировано шестикратное снижение числа зарегистрированных экономических преступлений по сравнению с предыдущими годами. В два раза сокращено количество вызовов на допрос предпринимателей в рамках расследований уголовных дел, а также на 40% сокращены сроки расследований.
 
Токаев акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по недопущению вовлечения добросовестного бизнеса в уголовное преследование.
 
В завершение президент дал председателю агентства ряд конкретных поручений.
 

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