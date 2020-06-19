Токаев пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

К глубокому сожалению, коронавирус не обошёл стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет", - написал в Twitter глава государства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом . 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в данный момент также находятся на самоизоляции.

В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.

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