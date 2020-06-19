Токаев пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

К глубокому сожалению, коронавирус не обошёл стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет", - написал в Twitter глава государства.
Как сообщалось ранее, тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат.
Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию, тест на коронавирус показал положительный результат.
Напомним, ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом. 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в данный момент также находятся на самоизоляции.
В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.
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