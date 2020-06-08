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Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

07.06.2020, 11:35 13960
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Kazakhstan Today.
 

К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное", - написал Берик Уали.

 
Он также заявил, что "президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности".
 
Берик Уали призвал всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. "Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!" - заключил он.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки 6 июня зарегистрировали 183 заболевших COVID-19 с симптомами и 357 бессимптомных.
 

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