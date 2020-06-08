Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное", - написал Берик Уали.
Он также заявил, что "президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности".
Берик Уали призвал всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. "Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!" - заключил он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки 6 июня зарегистрировали 183 заболевших COVID-19 с симптомами и 357 бессимптомных.
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