Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook , передает Kazakhstan Today.

К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное", - написал Берик Уали.

Он также заявил, что "президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности".

Берик Уали призвал всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. "Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!" - заключил он.

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