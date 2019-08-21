Кызылорда. 20 августа. Kazakhstan Today - Трехлетний бюджет Кызылординской области уточнен на 14 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В Кызылорде состоялась 35-я внеочередная сессия областного маслихата, в работе которой приняли участие депутаты сената парламента РК Бекмырза Еламанов и Мурат Бахтиярулы, сообщила пресс-служба главы региона.

Выступая на сессии маслихата, аким Кызылординской области Куанышбек Искаков предложил на рассмотрение проект областного бюджета на 2019-2021 годы с уточнением суммы на 14,2 млрд тенге.

Эти средства планируется направить на неотложные приоритетные направления расходов области. Во-первых, на оказание государственной адресной социальной помощи дополнительно выделено 5,1 млрд тенге. Кроме того, дополнительно на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих с 1 июня 2019 года направлено 967,9 млн тенге, на краткосрочное профессиональное обучение по квалификациям и навыкам, востребованным на рынке труда, - 1,1 млрд тенге. На кредитование развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в рамках государственной программы "Енбек" в сумме 950,0 млн тенге", - рассказал аким.

В пресс-службе отметили, что бюджет области сохраняет свою социальную направленность. На развитие сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры направлено 878,0 млн тенге. Оставшаяся часть бюджета области направлена на освоение и развитие левого берега реки Сырдарьи (на строительство 8 арендных жилых домов), на развитие областного центра, на выполнение государственных обязательств по четырем проектам в рамках государственно-частного партнерства и консультационную поддержку двух проектов и экспертизу их конкурсных документов, а также на обеспечение бесперебойного теплоснабжения бюджетных учреждений и предприятий в отопительный сезон 2017-2020 годов.

Следует отметить, что после ЧП в городе Арыси Кызылординская область одной из первых оказала помощь пострадавшему населению. На восстановление жилья в Арыси и на строительство комплекса обслуживания населения в Туркестане также направлена часть средств уточненного бюджета области", - отметил глава региона.

Бюджет области на 2019 год был утвержден в размере 239,2 млрд тенге, а по итогам трех уточнений в течение года составил 297,0 млрд тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства