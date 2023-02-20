ЦИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным округам

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров в ходе заседания под председательством Нурлана Абдирова доложил об итогах регистрации кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов по одномандатным округам, - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров в ходе заседания под председательством Нурлана Абдирова доложил об итогах регистрации кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов по одномандатным округам, сообщает пресс-служба ЦИК.





Он проинформировал, что по 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан было выдвинуто 609 кандидатов: 79 кандидатов от 7 политических партий, 5 кандидатов от четырех общественных объединений, 525 или 86,21 % - самовыдвиженцы.





Итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса парламента по 29 избирательным округам следующие: зарегистрировано 435 кандидатов (15 человек на один мандат).





Отмечается, что наибольшая конкуренция - 41 и 42 кандидата на один мандат в городе Астане, а также 37, 33, 34 кандидатов в городе Алматы. Наименьшая - 5 кандидатов в округе № 25 Туркестанской области.





359 кандидатов (82,53%) в порядке самовыдвижения, 76 кандидатов (17,47%) политическими партиями. Из зарегистрированных кандидатов - 350 (80,46%) мужчин, 85 (19,54%) женщин. Средний возраст - 49,34 года. Среди кандидатов представители 10 этносов", - проинформировали в ЦИК.





На основании представленных сведений окружных избирательных комиссий установлено, что из 609 выдвинутых кандидатов 45 сняты до регистрации на основании личных заявлений, 435 кандидатов зарегистрировано, 125 кандидатам отказано в регистрации и регистрация 4 кандидатов отменена.





Также согласно сведениям территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов маслихатов зарегистрированы 10 288 кандидатов, или более 3 человек на один мандат: по 334 одномандатным территориальным избирательным округам областного, городов республиканского значения и столицы зарегистрирован 1451 кандидат, по выборам депутатов городских маслихатов зарегистрированы 2114 кандидатов, районных маслихатов - 6723 кандидатов.





6359 кандидатов (61,81%) в порядке самовыдвижения, 3929 кандидатов (38,19%) различными политическими партиями и иными общественными объединениями", - сообщили в пресс-службе.





Из зарегистрированных кандидатов 7494 (72,84%) мужчины, 2794 (27,16%) женщины. Средний возраст - 42,64 года. Среди кандидатов представители 39 этносов.





В рамках заседания были заслушаны отчеты территориальных избирательных комиссий о ходе текущей кампании и итогах регистрации кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней по одномандатным территориальным избирательным округам.





Председатель ЦИК отметил, что процедуры регистрации кандидатов проводились на принципах гласности и открытости в соответствии с конституционными нормами. Избирательными комиссиями приняты необходимые меры для реализации конституционных прав граждан.





Также член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина сообщила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 28 конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами.





Порядок и объемы выделения средств определяются Центральной избирательной комиссией.





Таким образом, для кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тысяч тенге. Из них 450 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 300 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тысяч тенге на транспортные расходы.





Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 70 тысяч тенге на транспортные расходы.





Для кандидатов в депутаты маслихатов городов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.





Для кандидатов в депутаты маслихатов районов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.





Также, по словам секретаря Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана, с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 82 наблюдателя от 10 иностранных государств и 3 международных организаций.





Сегодня на аккредитацию представлены кандидатуры 15 наблюдателей от 1 иностранного государства и 1 международной организации: 1 кандидатура от Исламской Республики Иран, 14 кандидатур от миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств.





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