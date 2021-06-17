Цой доложил Токаеву об эпидобстановке по КВИ

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане и ходе вакцинации населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации министра, в целом ситуация в стране стабильная, заболеваемость по сравнению с предыдущими месяцами сократилась в два раза. Количество летальных случаев в целом по республике за 2 недели снизилось в 1,6 раза. В связи с положительной динамикой в регионах проводится сокращение коечного фонда, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно предоставленным главе государства данным, по состоянию на 16 июня первым компонентом вакцины против COVID-19 привито 2 миллиона 587 тысяч человек, вторым компонентом - 1 миллион 480 тысяч. Ежесуточный темп вакцинации в пределах 80-100 тысяч человек. Дефицита вакцин в регионах нет, поставки идут в соответствии с графиком.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вакцинации населения, поручив регионам усилить работу в данном направлении. Президент напомнил, что вакцинация - единственный путь к победе над коронавирусной инфекцией, и призвал население активнее прививаться всеми доступными в Казахстане вакцинами.

Отдельно глава государства остановился на вопросе защиты врачей. По его мнению, сохраняющийся низкий уровень правовой и социальной защищенности медицинских работников требует внедрения комплексной системы закрепления их статуса и мотивации.

Президент поручил Алексею Цою проработать законодательные инициативы по поддержке статуса медицинских работников.

По состоянию на 23.59 15 июня в Казахстане подтверждено 404 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал о темпах вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции. По словам Цоя, первым компонентом привиты 2 587 884 человека, что составляет 26% от подлежащего вакцинации населения. Второй компонент получили 1 480 309 казахстанцев.

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