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Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области

03.01.2022, 19:19 7976
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов возглавит комиссию в Актау для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, 4 января утром Ералы Тугжанов, министр энергетики Магум Мирзагалиев и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин вылетят в Актау.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
 
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ в Мангистауской области.
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 

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Аким Мангистауской области встретился с митингующими

03.01.2022, 18:42 9556
Аким Мангистауской области встретился с митингующими
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
ЖАНАОЗЕН. 3 ЯНВАРЯ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые правительством по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении ценообразования на сжиженный газ, сообщает пресс-служба акима области.
 
Глава региона сообщил, что владельцы АЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
 

Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора", - сказал Нурлан Ногаев.

 
Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем, посредством конструктивного диалога.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
 
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ в Мангистауской области.
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

По поручению президента правительство примет меры по ситуации в Жанаозене

03.01.2022, 13:49 13776
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 
Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. 
 
Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров. 
 
Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

Президент подписал поправки по вопросам развития конкуренции

03.01.2022, 13:36 14216
Президент подписал поправки по вопросам развития конкуренции
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе обсуждения законопроекта депутатами сената внесены изменения в Предпринимательский кодекс в части исключения требования по получению согласия Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан при создании государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, а также при расширении и изменении осуществляемых ими видов деятельности. 
 

Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене

03.01.2022, 09:24 18581
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter прокомментировал ситуацию в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок", - написал глава государства.

 
Он добавил, что граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях.
 
Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области устроили митинг против цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

В Казахстане хотят провести ревизию законов

02.01.2022, 14:19 32876
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно разработки и принятия законодательных актов, направленных на обеспечение баланса между уровнями правовой регламентации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "Пунктом 10 общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" (утвержден указом президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413) предусмотрено мероприятие "Реализация в рамках Концепции правовой политики положений, направленных на изменение законодательства в части обеспечения баланса между детализированной правовой регламентацией и гибкостью принятия управленческих решений". В связи с чем реализация этих задач заложена в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной указом президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674", - написал Аскар Мамин в своем ответе.
 
По его словам, в Концепции предусмотрено, что "в целях обеспечения баланса между уровнями правовой регламентации и гибкостью принятия управленческих решений необходимо провести ревизию законов на предмет выявления детализированных норм, которые необходимо пересмотреть, предоставить отдельным государственным органам дискреционные полномочия для принятия подзаконных нормативных правовых актов с единовременным установлением целей принятия, принципов и механизмов контроля за законностью таких актов, а также предусмотреть упрощенный порядок принятия нормативного правового акта".
 
В настоящее время Министерством юстиции совместно с Администрацией Президента прорабатывается проект Плана действий по реализации Концепции, в котором предусмотрены проведение анализа по выявлению излишних детализированных норм в законах и рассмотрение целесообразности их пересмотра, а также проработка вопроса принятия подзаконных нормативных правовых актов. 
 

Таким образом, разработка и принятие соответствующих законодательных актов будут осуществлены после проведения анализа по поднимаемому вопросу", - отметил премьер-министр.

 

В части обеспечения стабильности законов сообщаю, что Правительством внесены изменения в Правила по проведению правового мониторинга, регламентирующие вопросы подготовки анализа степени стабильности законодательства (постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2021 года № 544), которые позволят оценивать эффективность принятых нормативных правовых актов государственными органами", - заключил Мамин.

 

Токаев поздравил казахстанцев со столетним юбилеем Розы Баглановой

01.01.2022, 15:38 59021
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Глава государства написал о столетнем юбилее певицы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания "Халы? ?а?арманы", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

 
2 января 2001 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по увековечиванию памяти народной артистки Казахстана Розы Баглановой. Президент подчеркнул, что она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества как в Казахстане, так и за рубежом. 
 

Казахстан принял председательство в СНГ

01.01.2022, 10:33 66911
Казахстан принял председательство в СНГ
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ 15 октября напомнил, что историческая декларация о создании СНГ была принята на встрече в Алматы в декабре 1991 года. По его словам, "сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами", сообщает РИА Новости.
 
Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.
 
Среди первостепенных задач, стоящих перед странами СНГ, казахстанский лидер назвал активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества. В частности, президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами.
 
Наряду с этим президент Казахстана считает актуальным формирование общего аграрного рынка. По его словам, разработка стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы общим интересам. Касаясь вопросов сотрудничества в преодолении негативных последствий пандемии, Токаев предложил ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ.
 
Другой важной задачей СНГ Токаев считает совершенствование механизмов сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. По его словам, эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.
 
Президент Казахстана также призвал партнеров по СНГ к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Он указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.
 
Ожидается, что в мае 2022 года в Нур-Султане пройдет заседание совета глав правительств государств-участников СНГ, а в октябре - встреча глав стран Содружества.
 

Сокращения госслужащих начинается в Казахстане с 2022 года

01.01.2022, 01:21 64016
Сокращения госслужащих начинается в Казахстане с 2022 года
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане начинается сокращение штатной численности в государственных органах. Соотвествующее постановление 9 декабря 2021 года подписал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в постановлении, изменятся лимиты штатной численности местных исполнительных органов и предельное число заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), а также лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений. Постановление устанавливает изменение лимитов под специальным грифом "для служебного пользования".
 
Также в постановлении указано: центральным и местным исполнительным органам "в срок до 1 января 2022 года провести работу по сокращению штата в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 1 и 3 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан".
 
В срок с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 2 и 4 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан", - отмечается также в документе.
 
Кроме того, центральным и местным исполнительным органам поручается привести свои акты в соответствие с настоящим постановлением. 
 

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