В Акмолинской области будут введены новые соцобъекты

Кокшетау. 28 августа. Kazakhstan Today - В преддверии Дня Конституции в регионе будут введены новые социально значимые объекты, сообщает управление внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.

1 сентября 2019 года в городе Щучинске Бурабайского района распахнет свои двери новая IT-школа-лицей №11 на 800 мест, с интернатом на 135 мест.

Для учеников предоставляется возможность получать углубленные знания основ программирования, робототехники, веб-дизайна, информационной безопасности, приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности, также профориентационные знания с получением свидетельства программиста, делопроизводителя и водительского удостоверения", - проинформировала исполняющий обязанности директора лицея Гульнара Шарипова.

На базе Высшего колледжа культуры имени Акана серэ в городе Кокшетау возведен новый корпус. У учебного заведения, носящего имя земляка, известного акына, появился новый актовый зал на 240 мест, обширный библиотечный комплекс, тренажерный и хореографический залы. Общая территория нового корпуса 6400 квадратных метров.

Жители села Жанажол Целиноградского района ожидают открытия вновь реконструированного клуба, которое стало возможным благодаря инициативам руководителя ТОО "Кадам НС" Ы. Кожабаева и индивидуального предпринимателя М. Абдикаримова. В этом же районе, в сельских округах Каражар, Ы. Алтынсарин, Мортык, Кызылсуат, Ынтымак сданы в эксплуатацию спортивно-игровые площадки. Как отмечают сами сельчане, теперь дети могут с пользой проводить свое свободное время и повышать свои физические способности, что позволит открывать спортивные таланты и новые имена спортсменов.

В области принимаются меры по повышению качества жизни малообеспеченных многодетных семей и усилению мер поддержки нуждающихся граждан. В канун праздника в Буландынском районе 40 семей из категории социально уязвимых слоев населения, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получат ключи от квартир.

Ожидается настоящий праздник и для семи многодетных матерей из малообеспеченных семей сел Оразак, Ынтымак, Жарлыколь, Маншук Целиноградского района, которые вскоре станут собственниками новых домов.

К слову, в Акмолинской области за последние 3 года введено 28 социальных объектов. К примеру, для решения проблем аварийных школ и трехсменного обучения построено 5 новых школ, 1 пристройка, проведена реконструкция и ремонт в 6 школах, за счет чего создано 1840 мест.

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