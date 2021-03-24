КОКШЕТАУ. 23 МАРТА - В Акмолинской области в прошлом году было открыто 37 спортивных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня Казахстан может похвастать немалым багажом спортивных достижений. Акмолинская область внесла в это свою лепту и по праву гордится своей спортивной историей и ее славными традициями. В регионе воспитана целая плеяда прославленных чемпионов и рекордсменов, добившихся серьезных результатов и весомых побед, сообщает управление внутренней политики региона.

Cпортивная школа "Кажымукан" является одним из первых спортивных объектов, построенных на заре Независимости. Сегодня здесь занимаются по 3 видам спорта: тяжелая атлетика, баскетбол, бокс.

В спорткомплексе один из лучших залов тяжелой атлетики в стране. Эта площадка подарила возможность многим спортсменам добиться успехов. Спортсмены занимаются под руководством звездного тренерского состава, который перенес лучшие традиции советского спорта в современную казахстанскую тяжелую атлетику. Среди них - титулованные спортсмены, воспитавшие чемпионов: заслуженный мастер спорта Сергей Копытов и мастер спорта международного класса Сергей Шевченко.

Смотря на ребят, которые приходят сюда тренироваться, я завидую им, потому что в наше время не было подобных условий. Раньше мы занимались в подвалах; помню, как мы просили застелить татами хоть чем-то. Посмотрите сейчас на Дворец спорта "Бурабай", я даже в своем прекрасном сне не мог представить, что подвалы и маленькие залы превратятся в большие и красивые дворцы спорта", - поделился ветеран спорта Махмут Мукатай.

Сегодня в школе "Кажымукан" занимаются спортом свыше 100 детей, и их количество увеличивается с каждым днем.

К слову, наряду с увеличением желающих заниматься спортом, растет и число спортивных объектов. Только за прошлый год было открыто 37. В текущем году планируется сдача в эксплуатацию 3 ФОКов. Намечено и строительство нового дворца спорта, объект будет сдан в 2023 году.

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