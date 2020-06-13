В Актюбинской области усилят карантин

Актобе. 12 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Актюбинской области Нурсулу Беркимбаевой в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения области на 6,5% и в целях недопущения дальнейшего его распространения усиливаются ограничительные меры на территории Актюбинской области , передает Kazakhstan Today.

Акиму города Актобе и районов области, департаменту полиции Актюбинской области, управлению предпринимательства Актюбинской области и НПП "Атамекен" области обеспечить приостановление деятельности: интернет- и компьютерных клубов; детских аттракционов, фудкортов, в том числе при торгово-развлекательных центрах, парках, скверах, аллеях, кафе; оздоровительных лагерей; ночных клубов, кальянных, караоке.

Кроме того, запрещается проведение массовых, торжественных, памятных и поминальных мероприятий; проведение выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий.

Режим работы общественного транспорта ограничивается в городах с промежутком времени с 06.00 до 21.00. При этом усиливаются требования к соблюдению санитарно-дезинфекционного режима. Не допускать в общественный транспорт пассажиров (в том числе водителей и кондукторов) без масок. Перевозку пассажиров осуществлять строго по количеству посадочных мест.

Режим работы продовольственных, скотных, автомобильных, вещевых, строительных рынков с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00, с пятницы по воскресенье с 10.00 до 16.00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Режим работы продовольственных магазинов, супермаркетов, гипермаркетов с 10.00 до 20.00, с соблюдением социальной дистанции между покупателями, усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением объектов онлайн-заказов и доставки.

Режим работы непродовольственных магазинов, торговых центров, домов, магазинов бытовой техники, строительных магазинов независимо от площади с 10.00 до 18.00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Режим работы торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей с 10.00 до 17.00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Режим работы аквапарков, бассейнов с 10.00 до 20.00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Режим работы бань с 10.00 до 20.00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Режим работы образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые) с 10.00 до 16.00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Режим работы спортивных объектов всех форм собственности (фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10.00 до 20.00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Режим работы объектов общественного питания (в том числе летних павильонов) с 10.00 до 22.00, с соблюдением социальной дистанции между столами не менее двух метров и ограничением количества посетителей до 50 человек (без проведения банкетов), за исключением объектов онлайн-заказов и доставки.

ЦОНы работают с 10.00 до 16.00, при невозможности оказания услуг в онлайн-формате.

Режим работы букмекерских контор, бильярдных, боулинг-центров с 10.00 до 18.00. с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Проведение в мечетях публичного пятничного намаза (для проведения индивидуального намаза обозначить места поклонения для каждого человека на расстоянии 1,5 метра, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима).

Кроме того, поручено организовать деятельность государственных органов (организаций), офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, при этом для 80% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Обязательно соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность.

Также будет продолжена дезинфекция (промывка) улиц, обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов.

Службам такси необходимо соблюдать ограничения по перевозке пассажиров только по 1 человеку или не более двух несовершеннолетних детей в сопровождении одного взрослого человека с обязательным ношением масок.

Жителям Актюбинской области запрещено проведение массовых, торжественных, семейных и памятных мероприятий, в том числе в домашних условиях на придворовых территориях с установлением шатров, палаток, юрт.

Выход из жилья без крайней необходимости ограничен, за исключением: приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий, обращения за медицинской помощью, выхода на работу.

При передвижении вне мест проживания необходимо носить маски, использовать одноразовые перчатки и иметь кожные антисептики для обработки рук.

Передвигаться разрешается группами не более трех человек, за исключением членов семьи.

Гражданам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Также ограничивается режим работы филиалов АО "Казпочта" с 10.00 до 16.00, при невозможности оказания услуг в онлайн-формате.

Руководителям аэропортов авто- и железнодорожных вокзалов поручено обеспечить: заключительную дезинфекцию воздушных судов и составов после прибытия, в том числе обслуживающего наземного оборудования и транспорта; текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов, составов и транспорта после каждого рейса; текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, железнодорожных и автовокзалов, задействованных в высадке и посадке пассажиров.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению COVID-19. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания", - говорится в постановлении.





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