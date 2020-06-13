За сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 июня в Казахстане зарегистрировано 13 872 случая коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%", - сообщает портал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 52 (4,0%);

город Нур-Султан - 50 (1,9%);

Актюбинская область - 48 (10,8%);

город Алматы - 48 (1,6%);

город Шымкент - 29 (2,8%);

Алматинская область - 20 (4,3%);

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%);

Атырауская область - 14 (1,1%);

Мангистауская область - 11 (3,1%);

Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%);

Жамбылская область - 5 (1,1%);

Туркестанская область - 4 (1,0%);

Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%);

Акмолинская область - 2 (1,1%);

Павлодарская область - 2 (0,7%);

Костанайская область - 1 (0,5%).

Всего в стране выявлено 13 872 заболевших, 8593 человека выздоровели, 67 - скончались.

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