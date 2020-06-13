За сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 июня в Казахстане зарегистрировано 13 872 случая коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%", - сообщает портал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 52 (4,0%);
город Нур-Султан - 50 (1,9%);
Актюбинская область - 48 (10,8%);
город Алматы - 48 (1,6%);
город Шымкент - 29 (2,8%);
Алматинская область - 20 (4,3%);
Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%);
Атырауская область - 14 (1,1%);
Мангистауская область - 11 (3,1%);
Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%);
Жамбылская область - 5 (1,1%);
Туркестанская область - 4 (1,0%);
Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%);
Акмолинская область - 2 (1,1%);
Павлодарская область - 2 (0,7%);
Костанайская область - 1 (0,5%).
Всего в стране выявлено 13 872 заболевших, 8593 человека выздоровели, 67 - скончались.
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