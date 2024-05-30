29.05.2024, 15:58 26716
Алматинцы против переименования проспекта Гагарина: сайт для петиций стали блокировать
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автор петиции за сохранение проспекта имени Юрия Гагарина Арман Кудабай прокомментировал блокировку сайта, на котором была размещена петиция, передает корреспондент агентства.
25 мая, на момент закрытия сайта alash.online, голосовавших "против" петиции было 29 человек. А сейчас аж 234 ("за" 338). Два дня сайт практически не работал. И как только он включился, петиция начала мгновенно набирать голоса противников. Что дает повод к некоторым размышлениям", - написал Арман Кудабай в своем Тelegram-канале.
По его мнению, противники сохранения памяти Гагарину смогли подключить "административные ресурсы", то есть чиновников, преподавателей и студентов. Сайт alash.online был заблокирован для того, чтобы "сориентироваться".
Ранее сообщалось, что по проекту решения маслихата города предлагается переименовать часть проспекта имени Юрия Гагарина от улицы Климента Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева.
Автор петиции за сооружение памятного мемориала и сквера первого космонавта - публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Арман Кудабай прокомментировал корреспонденту Kazakhstan Today планы маслихата Алматы по переименованию проспекта Юрия Гагарина.
Мнения жителей южной столицы никто не спрашивал. На крайний случай посчитали, пропустим в комиссии. Но получилось, что нарвались на возмущения", - сказал Кудабай.
Тем временем алматинцы возмущаются, что местные власти вновь что-то переименовывают, вместо того чтобы отремонтировать улицу. Жители недовольны сломанными скамейками, разбитыми дорожками на аллее Гагарина, грязными и небезопасными щитами на остановках, ямами на проезжей части и стихийной торговлей овощами, фруктами и ягодами, развернутой в неподходящих точках.
новости по теме
28.05.2024, 20:00 63706
Аэропорт Алматы сделал заявление
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 28 мая, администрация аэропорта Алматы сделала заявление относительно открытия нового международного терминала.
В Instagram воздушной гавани опубликовано видео, на котором заснят новый терминал.
Скоро открытие нового терминала", - сообщается под публикацией.
Напомним, 14 марта министр транспорта Казахстана Марат Карабаев ознакомился с ходом строительства нового международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы. Президент предприятия Альп Эр Тунга Эрсой предоставил подробную информацию о строительстве нового терминала. На тот момент степень готовности здания нового международного терминала составляла 93%.
28.05.2024, 12:00 75676
В детские сады Астаны поставляли продукты по завышенным ценам
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В детские сады Астаны по завышенным ценам поставляли социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности", - проинформировали в агентстве.
Также проведена профилактическая беседа с 98 дошкольными организациями.
В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку СЗПТ в 21 дошкольном учреждении города. Экономия по которым составила более 31 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Атырау бизнесмены завышали цены на продукты во время ЧС.
28.05.2024, 08:33 82471
Алматинцы возмущены решением переименовать проспект Гагарина: улицы нуждаются в ремонте, а не переименовании
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Предложение переименовать часть проспекта Гагарина в честь выдающегося певца, обладателя золотого голоса Ермека Серкебаева вызвало у алматинцев споры и разногласия, сообщает inalmaty.kz.
Идея о переименовании части проспекта Юрия Гагарина большинству алматинцев не пришлась по душе. И дело здесь, конечно, ни в коем случае не в народном артисте СССР и Казахстана Ермеке Серкебаеве, чей вклад в развитие культуры поистине бесценен. Просто люди искренне не понимают, зачем делить проспект, и высказывают предположение по поводу того, что новое название вызовет путаницу.
В честь Ермека Серкебаева надо назвать современный микрорайон, музыкальную академию или даже новый сквер, в котором обязательно нужно установить памятник артисту. Кусок улицы слишком незначительное признание его заслуг!" - говорит жительница проспекта Гагарина Айнагуль Бекетова.
Полную солидарность с Айнагуль проявили и ее соседи. Они считают, что денежные средства на переименование проспекта и связанные с ним затраты лучше направить на приведение в порядок асфальтового покрытия, остановочных комплексов и аллеи, названной именем первого космонавта, отправившегося в полет с казахстанского космодрома Байконур. Одна из остановок общественного транспорта представляет опасность, так как из щита выпирают острые шурупы, и о них недавно, по словам жителей, сильно поцарапались школьники.
У нас проблем больше в городе не осталось, кроме переименования улиц? Что изменится от новых названий?! Давайте лучше будем тратить бюджет на ремонт дорог и их освещение!" - говорят алматинцы.
Алматинцы недовольны сломанными скамейками, разбитыми дорожками на аллее Гагарина, грязными и небезопасными щитами на остановках, ямами на проезжей части и стихийной торговлей овощами, фруктами и ягодами, развернутой в неподходящих точках.
Справедливости ради стоит заметить, что есть у идеи и армия поддержки. Но если история с проспектом Гагарина разделила общество, то предложение дать улице Юбилейной имя артиста театра и актера кино Владимира Толоконникова алматинцам понравилась всем без исключения. Также жители южной столицы за то, чтобы назвать безымянные улицы в честь певца и композитора Ескендира Хасангалиева и режиссера, актера, народного артиста Юрия Померанцева.
Ранее сообщалось, что по проекту решения маслихата города предлагается переименовать часть проспекта имени Юрия Гагарина от улицы Климента Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева. Публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Арман Кудабай прокомментировал корреспонденту Kazakhstan Today планы маслихата Алматы по переименованию проспекта Юрия Гагарина.
Также в Казахстане появилась петиция за сооружение памятного мемориала и сквера первого космонавта в Алматы.
27.05.2024, 11:44 129046
Задержавшие Бишимбаева полицейские отделались выговором за нарушение служебной дисциплины
Фото: instagram_qriim_mvdrk
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух столичных полицейских, участвовавших в задержании бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева в день убийства Салтанат Нукеновой, наказали за нарушение служебной этики.
В ходе судебного заседания по делу об убийстве Нукеновой было показано видео задержания Куандыка Бишимбаева полицейскими. На записи было видно, что один из сотрудников полиции снял с него наручники и дал ему покурить. Другой же бросил фразу, обращаясь к экс-министру: "Она, наверное, сама нозила, да?"
За нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) оперуполномоченному УП района Есиль ДП Астаны объявлен строгий выговор", - приводит сообщение МВД издание "Казинформ".
Второму полицейскому за нарушение служебной дисциплины был также объявлен выговор.
Ранее сообщалось, что экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
Напомним, весной прошлого года в Алматы произошла массовая драка после того, как трое проходивших мимо парней вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы. По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Адвокат потерпевшей стороны заявил о некорректных высказываниях следователя по этому делу капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес пострадавших.
Во время следственных действий (...) он с ухмылкой говорит: стоило ли помогать девушке, в результате чего ты получил такую тяжкую травму. Этот момент я считаю неуместным. Человек, который находится на страже порядка и в чьи обязанности входит изобличить человека в совершении преступления и наказать (…) Его позиция должна быть с обвинительным уклоном в адрес людей, которые совершают преступления", - заявил адвокат Айбол Туменбаев.
27.05.2024, 10:08 134696
В Алматы снесли крупный незаконный стройобъект
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По информации управления градостроительного контроля Алматы, под снос попало крупное капитальное строение в микрорайоне Кайрат, улица Даулеткерей, дом 61.
Сообщается, что собственник - физлицо возводил объект без разрешительных документов.
По результатам внеплановой проверки управлением в отношении собственника приняты административные меры по статье 316, часть 1, с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ и приведение участка в первоначальное состояние. В свою очередь собственник предписание не исполнил, в связи с чем материалы были направлены в суд на снос. 27 марта 2024 года решением Турксибского районного суда иск управления удовлетворен. Во исполнение решения суда демонтаж объекта собственник произвел добровольно", - уточнили в управлении.
По данным ведомства, с прошлого года по городу полностью или частично снесено 35 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как "Мечта" и KHAN.
27.05.2024, 09:24 138426
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Атырауской области
Фото: Оперативный штаб по ЧС
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Атырау. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах Атырауской области наблюдается спад уровня воды в реке Урал. В городе Атырау с 08.00 отметка на гидропостах увеличилась на 2 см и составила 597 см. Министр по ЧС Чингис Аринов поручил продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава ведомства провел визуальный осмотр насыпных дамб. При посещении населенного пункта Жалгансай Махамбеткого района министр по ЧС ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод. Напомним, 22 мая вблизи села произошел размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. Отметим, что за минувшие сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды.
С апреля в регионе усилена группировка спасателей. Дополнительно были стянуты сотрудники МЧС из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкента и военнослужащие воинской части 52859 МЧС РК.
В случае необходимости в местах подтопления спасателями МЧС осуществляется работа по переправе людей на технике повышенной проходимости, в том числе и на плавательных средствах.
По данным оперативного штаба по ЧС, уровень реки Урал (Жайык) по состоянию на 08.00 составлял: в селе Индербор - 975 см (критический уровень - 845 см), селе Махамбет - 1020 см (критический уровень - 850 см), городе Атырау - 598 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 431 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 388 см (критический уровень - 450 см).
26.05.2024, 10:40 186126
В горах Алматинской области спасли молодых туристов
Фото: МЧС РК
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области спасли заблудившихся в горах молодых туристов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
“Несмотря на дождь, спасатели РОСО преодолели более 88 километров и прибыли в Бутаковское ущелье Талгарского района. Пешим ходом они начали подъем в сторону перевала Лесной, где и нашли заблудившихся парня и девушку”, - проинформировали в МЧС.
Отмечается, что молодой человек является гражданином Украины.
Как сообщили в пресс-службе, в медицинской помощи туристы не нуждались.
25.05.2024, 13:48 234106
Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов
Фото: КазНМУ имени Асфендиярова
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 25 мая ушел из жизни академик Торегельды Шарманов, обладатель звания Еңбек Ері - высшей степени отличия РК, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба КазНМУ имени Асфендиярова.
Торегельды Шарманов 12 лет возглавлял Министерство здравоохранения. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания. В 2005 году академик Шарманов был удостоен высшей степени отличия ВОЗ - премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире было лишь 29 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого.
Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.
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Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?