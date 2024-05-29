Снежных барсов запечатлели фотоловушки в ущельях Иле-Алатау   

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по республике в 2023 году составил 2,5 млн тонн, что на 200 тысяч тонн меньше объемов выброса 2022 года, сообщил заместитель председателя Комитета экологического контроля и регулирования Минэкологии Казахстана Айдар Абдуалиев.





В 8 городах республики загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню, сообщил Абдуалиев на брифинге в СЦК.





По результатам экологического мониторинга, из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся 8 городов. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент", - уточнил спикер.





Он отметил, что для снижения выбросов в окружающую среду от производственных объектов утвержден план мероприятий по снижению выбросов на 20% для 50 крупных промышленных предприятий, осуществляется контроль за исполнением мероприятий дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов.





Замглавы комитета Минэкологии также проинформировал, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 5534 несанкционированных свалки, из которых 86% были утилизированы. По данным космического мониторинга на 22 мая текущего года, выявлено 275 несанкционированных свалок.





За нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов в 2023 году привлечено к административной ответственности 152 должностных лица на общую сумму 17,2 млн тенге, в 2024 году - 29 должностных лиц на общую сумму 2,5 млн тенге", - добавил спикер.