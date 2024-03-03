Снежного барса засняли на видео на склоне Шымбулака в Алматы  

В 2023 году было высажено 340 млн штук сеянцев, или 73% от годового плана

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного заседания коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РК вице-министр Нуркен Шарбиев доложил о развитии лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба - В ходе расширенного заседания коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РК вице-министр Нуркен Шарбиев доложил о развитии лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба ведомства





По исполнению поручения главы государства по посадке 2 млрд деревьев на территории государственного лесного фонда было отмечено, что в 2023 году было высажено 340 млн штук сеянцев, что составляет 73% от годового плана.





Должная работа не проводилась Акмолинской (83%), Актюбинской (66%), Павлодарской (5%), Карагандинской (12%), Костанайской (45%), Кызылординской (82%) и Северо-Казахстанской (77%) областями, а также предприятиями "Семей орманы" (47%), ГНПП "Бурабай" (42%) и РГП "Жасыл аймак" (76%).





Основной причиной неисполнения плана 2023 года является недостижение плановых показателей 2021 года по сбору лесных семян и выращиванию посадочного материала вследствие недостаточного финансирования. Это в свою очередь повлияло на обеспечение посадочным материалом работ в 2023 году.





По этим же причинам под угрозой исполнение планов в этом году и следующем. Для выполнения лесопосадочных работ в 2024 и 2025 годах, с учетом неисполнения плана в 2023 году, требуется 712 млн штук сеянцев, без учета посева саксаула. Фактически лесхозами на своих питомниках будет получено максимально всего 242 млн штук сеянцев, или 34% от необходимого количества.





В октябре 2023 года сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском запросе назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы. Сенатор отметил, что приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%.





Для справки





Сегодня Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда республики составляет 30 млн гектаров и занимает всего 11% территории страны.