02.03.2024, 17:06 3791
Снежного барса засняли на видео на склоне Шымбулака в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Instagram-профиле krispnews.kz появилось видео, на котором запечатлен снежный барс.
По словам автора ролика, хищника засняли ночью в районе горного курорта "Шымбулак". Барс забирался на склон горы.
Напомним, в декабре 2023 года Министерство экологии и природных ресурсов РК опровергло информацию о снижении численности снежных барсов в Казахстане. По подсчетам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей.
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02.03.2024, 09:02 7011
В Минэкологии посчитали, в каких областях меньше всего леса
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного заседания коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РК вице-министр Нуркен Шарбиев доложил о развитии лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба ведомства.
По исполнению поручения главы государства по посадке 2 млрд деревьев на территории государственного лесного фонда было отмечено, что в 2023 году было высажено 340 млн штук сеянцев, что составляет 73% от годового плана.
Должная работа не проводилась Акмолинской (83%), Актюбинской (66%), Павлодарской (5%), Карагандинской (12%), Костанайской (45%), Кызылординской (82%) и Северо-Казахстанской (77%) областями, а также предприятиями "Семей орманы" (47%), ГНПП "Бурабай" (42%) и РГП "Жасыл аймак" (76%).
Основной причиной неисполнения плана 2023 года является недостижение плановых показателей 2021 года по сбору лесных семян и выращиванию посадочного материала вследствие недостаточного финансирования. Это в свою очередь повлияло на обеспечение посадочным материалом работ в 2023 году.
По этим же причинам под угрозой исполнение планов в этом году и следующем. Для выполнения лесопосадочных работ в 2024 и 2025 годах, с учетом неисполнения плана в 2023 году, требуется 712 млн штук сеянцев, без учета посева саксаула. Фактически лесхозами на своих питомниках будет получено максимально всего 242 млн штук сеянцев, или 34% от необходимого количества.
В октябре 2023 года сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском запросе назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы. Сенатор отметил, что приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%.
Для справки
Сегодня Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда республики составляет 30 млн гектаров и занимает всего 11% территории страны.
01.03.2024, 16:15 13686
В Казахстане 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам - Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство мусорных полигонов в Казахстане не соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, заявил на заседании мажилиса министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Насынбаев.
В своем докладе глава ведомства привел цифры в сфере обращения с коммунальными отходами.
Из доклада министра следует, что из порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов в 2023 году переработано всего 24%, в 2022 году образовано около 4,3 млн тонн ТБО, переработано 25%.
По информации акиматов, в стране из 207 городов и районов раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 130 населенных пунктах.
Количество полигонов ТБО, по данным за прошлый год, составило 3016, из них соответствуют экологическим и санитарным нормам - 624 (20,6%).
Наименьшая доля полигонов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, в Павлодарской - 5 (1,56% от общего количества полигонов 321), Северо-Казахстанской областях - 11 полигонов (2,4% из 450) и области Абай - 5 (2,9% из 170)", - отметил министр.
Соответствуют экологическим нормам, по данным Минэкологии, все имеющиеся полигоны в Астане, Шымкенте, а также в Туркестанской и Жамбылской областях.
В декабре прошлого года экс-премьер Алихан Смаилов заявил, что в ряде областей провалена работа по ликвидации стихийных свалок, и потребовал объявить строгий выговор заместителям акимов.
В феврале этого года Минэкологии предложило увеличить штраф за мусор в неположенном месте.
29.02.2024, 15:11 22496
Популяцию лошади Пржевальского намерены возродить в Казахстане
Фото: rgo.ru
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Костанай. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Реинтродукция лошади Пржевальского будет осуществляться в Костанайской области, сообщил на на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев.
Как сообщил глава комитета, 24 апреля 2023 года в рамках казахстанско-чешского бизнес-форума был подписан меморандум между Комитетом лесного хозяйства и животного мира и Пражским зоопарком по акклиматизации диких лошадей на территорию Казахстана. В Казахстане в качестве наиболее благоприятного места для реинтродукции лошади Пржевальского определена территория государственного природного заповедника "Алтын Дала", расположенного в Костанайской области.
Усилена материально-техническая база резервата, установлен специальный вольер. По итогам переговоров первую группу лошадей, 7-8 голов, привезут в июне этого года", - сказал Тургамбаев.
Лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы в конце 1960-х годов. Вместе с тем специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно сильную популяцию, чтобы ее можно было реинтродуцировать в страны, где раньше обитал вид. Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию в 2012-2019 годах.
В этом году мы хотим снова использовать самолеты CASA для перевозки лошадей в Казахстан. Полетят два самолета данного типа: один из Праги, другой - из Берлина. На них мы привезем первые 8 лошадей. Оба самолета вылетят в понедельник, 3 июня этого года. На борту самолетов будут ветеринары, журналисты. Полеты будут проходить с двумя остановками - в Стамбуле и Баку для дозаправки. В ближайшие годы мы хотим перевести сюда не менее 40 лошадей Пржевальского", - сказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобэк.
Посадка самолетов планируется в Аркалыке, затем лошади будут доставлены наземным транспортом в акклиматизационные загоны.
Напомним, краснокнижные лошади Пржевальского оказались на грани исчезновения в Казахстане. Из 10 завезенных 20 лет назад в национальный парк "Алтын-Эмель" животных осталось всего 5.
29.02.2024, 10:20 24771
Казахстан призывает страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности
Казахстанское председательство активно продвигает Год экологии ШОС
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Пекин. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества состоялся круглый стол на тему "Экологическая безопасность в государствах - членах ШОС", что фактически является стартом для Года экологии ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев направил участникам мероприятия видеообращение, в котором рассказал о главных приоритетах Казахстана в сфере экологии, а также планах по осуществлению охраны окружающей среды в стране.
Ошурбаев подчеркнул, что природные катаклизмы не признают границ и для всех стран ШОС присущи аналогичные экологические проблемы, поэтому Казахстан призывает объединить усилия ШОС, включая страны наблюдателей и партнеров по диалогу, для решения вопросов экологической безопасности.
Заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства экологии и окружающей среды КНР Цуй Даньдань в своей речи выразила готовность Китая работать со всеми странами над созданием фундамента экологической цивилизации на основе солидарности и сотрудничества, а также вносить позитивный вклад в поддержание глобальной и региональной экологической безопасности.
Заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн сообщил, что круглый стол проводится в рамках совместного плана мероприятий на период казахстанского председательства в ШОС в 2023-2024 годах, и выразил уверенность, что он внесет вклад в продвижение экологической повестки организации, в том числе в рамках объявленного в 2024 году Года экологии ШОС. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время проводится работа по субстантивному наполнению экологической повестки организации, ее обогащению продуктивным и качественным контентом.
Советник департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН в Китае Марина Лоран отметила своевременность проведения круглого стола, посвященного экологической безопасности в государствах - членах ШОС.
В рамках круглого стола по тематике мероприятия также выступили постоянные представители государств - членов ШОС, руководство Всекитайской федерации охраны окружающей среды и компании, реализующие экологические проекты в различных странах ШОС.
28.02.2024, 10:00 35196
Видео мелеющего Каспия появилось в Сети
Фото: скриншоты из видео
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Актау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", - написал он.
Пользователи Instagram оставили комментарии под постом:
Это уже попахивает катастрофой";
Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...";
Это действительно ЭКОКАТАСТРОФА! ВОТ ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!".
Как сообщалось ранее, состояние Каспийского моря напугало экологов. Они считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия.
Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря.
23.02.2024, 16:15 67081
Разрешить любительскую охоту на сайгаков планируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в сентябре планируют разрешить любительскую охоту на сайгаков, сообщил в кулуарах сената министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По словам Нысанбаева, спортивная охота на сайгаков может быть открыта с 1 сентября текущего года. При этом он отметил, что данный вопрос обсуждался с общественностью и охотничьими хозяйствами.
Глава Минэкологии добавил, что учет животных будет проводиться в мае и в середине года, тогда станет известна численность животных для охоты.
Ранее сообщалось, что отстрел сайгаков временно приостановлен в Казахстане.
Напомним, осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
20.02.2024, 08:06 93096
"Роснефть" запускает новую программу по сохранению видов - биоиндикаторов арктических экосистем
Фото: Роснефть
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Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках международной выставки-форума "Россия" представители российской компании "Роснефть" совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова презентовали новую программу по изучению и сохранению видов - биоиндикаторов арктических экосистем.
Как стало известно, для реализации данной программы на 2024-2027 годы компанией запланировано проведение исследований популяций белого медведя и дикого северного оленя в Красноярском крае, составление карт экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря, а также оценка условий обитания ценных видов рыб в устье Енисея.
Это позволит актуализировать имеющиеся данные о видах-биоиндикаторах для планирования природоохранных мероприятий", - сообщили специалисты.
Подчеркивается, что программа даст возможность впервые провести авиаучет белых медведей для оценки состояния карской субпопуляции, данных о которой у научного мира на текущий момент нет.
Новый четырехлетний цикл работ предлагает новые методы и цели исследований, а также обещает уникальные результаты. В рамках авиаучета карской популяции белого медведя запланирована съемка в видимом и инфракрасном диапазонах и обработка снимков с помощью предобученных нейросетей. Мы планируем использовать искусственный интеллект, чтобы значительно ускорить обработку данных, так как новый авиаучет - это минимум 2 миллиона изображений", - рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали.
Ученые также опробуют прототип новейшего спутникового передатчика, предназначенного для отслеживания перемещений медведей, их активности и сезонной миграции.
Кроме того, на Западном Таймыре впервые будет проводиться мониторинг диких северных оленей. По словам директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Сергея Найденко, в условиях глобального потепления и изменения климата в Арктике поведение животных постоянно меняется. Ученые отслеживают эти изменения, чтобы полнее понимать происходящие в регионе процессы. На основе различных показателей состояния популяции оленей будут сделаны выводы об экологических процессах, идущих в регионе, и их влиянии на местную природу.
Ученые также построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря.
Это позволит разработать меры по защите наиболее важных сред обитания краснокнижных и ценных видов птиц. При выполнении облетов будет задействован самолет-лаборатория со специальным оснащением, способный работать в сложных условиях арктического региона. Общая продолжительность маршрута составит более 1200 километров.
Также в рамках программы исследователи проверят условия обитания и состояние популяций краснокнижных и ценных видов рыб в устье Енисея. После этого будут разработаны рекомендации по их защите и сохранению. В работах будет задействована различная техника: катера, суда класса "река-море" и судно на воздушной подушке. Общая протяженность зоны проведения исследования, включая притоки Енисея, составит порядка 280 километров.
Роснефть" с 2020 года в рамках нацпроекта "Экология" реализует корпоративную программу по изучению ключевых видов - биоиндикаторов устойчивого состояния арктических экосистем: занесенных в Красную книгу России белого медведя, атлантического моржа и белой чайки, а также дикого северного оленя.
Результаты работ в рамках программы помогли актуализировать и значительно пополнить массив данных о состоянии популяций, путях миграции и генетическом разнообразии исследуемых видов-индикаторов. В экспедиционных и камеральных исследованиях, организованных "Роснефтью", задействованы специалисты ведущих научных и проектных организаций России. В ходе совместных проектов восполняется недостаток данных о состоянии популяций изучаемых животных, разрабатываются программы мониторинга и мероприятия по сохранению видов, отметили в компании.
19.02.2024, 14:20 98161
Крупнейшая утечка метана на Каратуруне: добывающую компанию ждет многомиллионный штраф
Фото: gov.kz
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Актау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом экологии по Мангистауской области завершена внеплановая проверка в отношении ТОО "Бузачи нефть" по факту горения скважины на месторождении Каратурун, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Как напомнили в ведомстве, возгорание природного газа произошло 9 июня 2023 года при поднятии бурильной трубы на скважине № 303. Горение продолжалось 200 дней.
Специалистами департамента экологии неоднократно проводились замеры атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ, результаты которых показали превышения загрязняющих веществ, в том числе по метану", - отметили в пресс-службе.
25 декабря 2023 года горение на скважине было потушено.
В январе текущего года экологи провели внеплановую проверку, которая выявила нарушения требований экологического законодательства. В частности, были выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам - на 168,13 мг/кг.
Также выяснилось, что, согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, однако началось в мае 2023 года.
По итогам проверки предприятию выдано предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба, а также соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду. Составлено 4 административных протокола. По предварительным расчетам, штраф составит более 350 млн тенге", - добавили в Минэкологии.
Между тем ВВС приводит исследования международных экспертов, согласно которым утечка метана составила 127 тысяч тонн. Они сопоставили эти объемы с выхлопами более чем 717 тыс. бензиновых автомобилей за год.
Сотрудники политехнического университета Валенсии назвали данную утечку газа второй по величине после взрывов на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года. Тогда утечка метана в атмосферу достигла 230 тыс. тонн.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?