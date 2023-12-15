14.12.2023, 09:00 7936
Минэкологии опровергло информацию о снижении численности снежных барсов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов РК опровергло информацию о снижении численности снежных барсов в Казахстане.
Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщает, что распространяемая информация о рекордном снижении численности снежных барсов не соответствует действительности. По подсчетам Института зоологии количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей", - сообщили в Минэкологии.
Вместе с тем в Казахстане 10 особей снежного барса были помечены спутниковыми передатчиками. Это стало возможным благодаря масштабной инициативе по сохранению снежного барса Программы развития ООН в Казахстане и Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Напомним, по информации Energyprom, численность снежных барсов в Казахстане достигла рекордно низкого за последние несколько лет уровня. По их данным, на территории республики насчитывается всего 99 ирбисов.
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13.12.2023, 11:57 13691
Популяция краснокнижного ирбиса в Казахстане за год сократилась почти вдвое
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Численность снежных барсов в Казахстане достигла рекордно низкого за последние несколько лет уровня.
На территории республики насчитывается всего 99 ирбисов, сообщает Energyprom.
Последние актуальные данные о численности краснокнижных животных опубликовало в конце ноября Бюро национальной статистики. В отчете говорится, что с 2021 по 2022 год численность снежных барсов в Казахстане уменьшилась со 170 до 99 особей. При этом в 2018 году в Казахстане насчитывалось 223 ирбиса.
Печально констатировать: несмотря на все усилия ученых, экологов и правозащитных организаций, популяция этого удивительного горного животного в прошлом году показала рекордный минимум", - пишет источник.
На сайте профильного комитета нет никакого пояснения такого резкого сокращения. В силу особенностей учета снежных барсов, обитающих в труднодоступных горных ущельях, нельзя утверждать, что их истребляют.
Факторы уменьшения численности могут лежать в методологической плоскости. Дело в том, что расчет численности и изучение популяции происходит на основании данных от фотоловушек, установленных в местах обитания, исследований зоологов, которые изучают следы, метки и т.д. От того, как часто животные или их следы попадают в поле зрение человека, зависит итоговая расчетная цифра", - поясняется в информации.
В 2021 году благодаря спонсорской помощи были закуплены и установлены в горах дополнительные фотоловушки, которые позволили сделать более точный расчет. Не исключено, что в прошлом году количество встреч ирбисов с фотоловушками было меньше. Хотя у этого редкого животного есть множество угроз, влияющих на популяцию.
Судя по информации Комитета лесного хозяйства, снежный барс в Казахстане обитает в горных районах нескольких регионов. Ареал распространения этой дикой кошки - национальные парки Иле-Алатау, Жонгар-Алатау, Кольсайские озера, Катон-Карагай, Сайрам-Угам, Чарын, Алтын-Эмель, Алматинский и Аксу-Жабаглинский заповедники. Большая часть этих территорий относится к приграничным, и барсы могут мигрировать по горным территориям в Китай, Кыргызстан, Россию.
По данным Центрально-Азиатской программы WWF, на долю Казахстана приходится всего 3% популяции ирбисов. Наша республика исторически выполняла роль экологического коридора для снежного барса. Ареал обитания этого животного нельзя делить строго по странам. Поэтому при публикации данных о численности снежного барса в разных странах эксперты часто делают поправку на миграцию животных и не претендуют на абсолютную точность цифр, ведь часть особей в разное время может быть подсчитана одновременно в двух странах. По данным Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), расчетная численность популяции в мире составляет от 3 тысяч до 5,4 тысячи особей. То есть погрешность велика", - подчеркивает источник.
В целом ареал обитания ирбиса приходится на территории 12 стран мира. Во всех этих государствах животное занесено в Красную книгу, принимаются программы для защиты барсов от исчезновения. По предварительным подсчетам, больше всего пятнистых хищников - до 2,5 тысячи особей - живет в горах Китая. Большими можно назвать также популяции в Монголии (до 1 тысячи особей) и Индии (до 600 особей). Казахстан с показателем в 100-110 особей (данные за 2001 год) находится на 10-м месте.
Основным стресс-фактором для этого животного является антропогенное воздействие человека на среду обитания. Во-первых, это освоение горных территорий в Алматинской области, во-вторых, развитие в них неустойчивого туризма. По большому счету это неконтролируемый туризм в те горные районы, где живет ирбис. Появление человека на диких горных тропах отпугивает хищников, и они могут уходить в более отдаленные места.
Еще одним фактором снижения популяции может быть незаконная охота на горных парнокопытных, которые, как известно, являются кормовой базой для барсов. Четвертый фактор влияния также связан с деятельностью человека. По мнению экспертов, ареал ирбисов меняется, когда на прилегающей к местам обитания территории начинается выпас сельскохозяйственных животных, оттесняющих с этих земель диких парнокопытных.
12.12.2023, 08:17 22881
Сайгаки больше не относятся к исчезающему виду
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "находящийся на грани исчезновения" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.
Как отметили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, переход сайгака из категории высокого риска в категорию меньшего риска стал результатом значительного роста численности животных в Казахстане.
Комплекс государственных мер по охране и учетам вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике - от 21 тысячи особей в 2003 году, до 1 млн 915 тысяч особей в 2023 году (по данным учета весны 2023 года предокотная численность сайгака в Казахстане составила 1 915 000 особей и превысила максимальную численность периода КазССР в 1 200 000 особей)", - сообщили в министерстве.
С 2006 года правительством Казахстана были созданы и расширены особо охраняемые природные территории в местах обитания сайгака общей площадью 5 081 485 га. В том числе это создание государственных природных резерватов "Иргиз-Торгай", "Алтын Дала" для охраны бетпакдалинской популяции сайгаков и резервата "Бокейорда" - для уральской популяции.
По данным ведомства, более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено в Казахстане.
С 2006 года между Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Туркменистаном действуют договоренности в рамках меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги. Данный документ принят в исполнение международных обязательств стран как сторон Конвенции по мигрирующим видам диких животных (CMS).
Системный подход в учетах и охране вида, а также сотрудничество с научными и общественными организациями позволили стабилизировать численность сайгаков и создать объективную основу для их устойчивого использования", - проинформировали в Минэкологии.
Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
11.12.2023, 17:22 26691
В Алматы выкопали редкие деревья ради пробивки улицы
Алматинцы намерены продолжить борьбу за оставшиеся деревья и сохранить хотя бы часть уцелевшей зеленой зоны
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцев возмутила пробивка улицы Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы.
Здесь аллея, целая зеленая зона. Уже больше 30 лет растет крымская сосна - это редкая порода. Высотой она больше 15 метров, в обхвате около метра. Как минимум 30 деревьев. Еще есть акация, ель. Нам говорят, что их пересадят в другое место, рабочие вручную выкапывают, хотя их физически толпой невозможно с места сдвинуть. Все они уже не подлежат пересадке, это мы узнавали у экологов. И то, что их окапывают, равносильно вырубке, потому что обрубают толстые корни", - цитирует zakon.kz горожанина Мухтара Дуйсенбаева.
Отмечается, на крайние меры проектировщики пошли, чтобы пробить новую улицу на Толе би, которая позволит значительно разгрузить дорогу.
Работы здесь шли полным ходом: перекрыли дороги, убрали бордюры, большие деревья подготовили к пересадке. Однако деятельность подрядчиков жители приостановили", - сообщает издание.
Они вызвали полицию, которая оштрафовала начальника участка за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений.
По данному факту сотрудниками управления полиции Ауэзовского района приняты меры в отношении начальника участка: составлен административный протокол по статье 386 КоАП. Размер штрафа составил 30 МРП (91 890 тенге)", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
В свою очередь в акимате Алматы уточнили, что в городе реализуется проект "Пробивка улицы Толе би от Яссауи до улицы Ашимова", общая протяженность составляет 4,5 километра.
Проект прошел государственную экспертизу, и на данном участке имеются зеленые насаждения, попадающие под пятно строительства. При этом, при реализации проекта, особое внимание уделяется максимальному сохранению зеленого фонда. В том числе хвойных деревьев (сосна крымская, сосна обыкновенная), произрастающих по улице Толе би, улице Яссауи в количестве 22 штук. Чтобы их сберечь, планируется их пересадка. Для этого был произведен выезд на место для обследования совместно с общественниками и специалистами. Был составлен акт обследования с привлечением научных сотрудников КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева, по рекомендации которых указанные деревья будут пересажены с использованием современной техники и обеспечением надлежащего ухода", - заверили в городском акимате.
В ведомстве добавили, что часть деревьев уже пересажана на территории Наурызбайского и Алатауского районов. Однако алматинцы намерены продолжить борьбу за оставшиеся деревья и сохранить хотя бы часть уцелевшей зеленой зоны. Ради этого они уже обратились в суд.
Напомним, в прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.
Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".
Ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
06.12.2023, 16:42 57211
Президент поручил ускорить решение проблемы экологии в Актюбинской области
Токаев подчеркнул, что проблема экологии очень острая и актуальная
Фото: Акорда
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии региона, сообщает Акорда.
Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", - заявил он.
Также президенту был представлен проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.
Наряду с этим представители крупных компаний презентовали главе государства свои инвестиционные проекты.
В частности, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов №№ 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.
Генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ли Шуфэн рассказал президенту страны о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.
В завершение беседы глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.
Дополнено 06.12.2023, 18.04
В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область президент ознакомился с деятельностью ТОО "Зерде-Керамика Актобе", сообщает пресс-служба Акорды.
По словам исполнительного директора завода Даурена Битемирова, производимые здесь керамогранит и керамические плиты полностью обеспечивают спрос западных регионов Казахстана. Продукция также экспортируется в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.
Уникальность завода заключается в полной автоматизации производственного процесса на современном оборудовании итальянской фирмы SACMI.
Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.
02.12.2023, 20:45 93581
Казахстан и США в совместном заявлении озвучили меры по снижению выбросов метана
Фото: Акорда
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Дубаи. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заявление Казахстана и США об ускорении мер по снижению выбросов метана озвучили сегодня специальный представитель президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова и специальный посланник президента США по климату Джон Керри, сообщает Акорда.
Представители двух стран подчеркнули важность быстрого сокращения выбросов метана до 2030 года, чтобы ограничить потепление до 1,5 градуса Цельсия.
Стремясь мобилизовать глобальные действия и усилить поддержку существующих международных инициатив по сокращению выбросов метана посредством эффективных двусторонних действий, Казахстан присоединяется к Глобальному обязательству по метану", - говорится в заявлении.
Страны заявили о взаимной готовности ускорить разработку и реализацию политики и проектов по быстрому сокращению выбросов метана, особенно в секторе ископаемых источников энергии.
Казахстан и Соединенные Штаты намерены в ближайшие два года предпринять следующие усилия для поддержки приоритетов Казахстана в области сокращения выбросов метана:
- сотрудничество по внедрению передового опыта по снижению выбросов метана в угольных шахтах, включая дегазацию угольных пластов, уничтожение метана вентиляционного воздуха, а также улавливание и утилизацию шахтного метана, который в противном случае был бы выброшен в атмосферу;
- сотрудничество по внедрению регулярного и комплексного обнаружения и устранения утечек и устранению рутинной вентиляции метана в нефтегазовом секторе;
- использование спутниковых и других технологий для мониторинга и снижения выбросов метана, с особым акцентом на предотвращение и быстрое реагирование на суперэмиттеры, в том числе путем активного участия в системе оповещения и реагирования на метан Международной обсерватории по выбросам метана;
- внедрение регулярного обнаружения и устранения утечек в "КазМунайГаз" и его дочерних и зависимых организациях;
- обмен передовым опытом и стимулирование разработки проектов по выявлению, устранению и предотвращению утечек и сбросов в системе транспортировки, распределения и хранения газа;
- продвижение пилотных проектов по контролю утечек и вентиляции метана на нефтегазовых объектах Казахстана с целью внедрения передового опыта по измерению и снижению уровня метана в масштабах страны;
- разработка национальных стандартов, по мере необходимости, для устранения не аварийной вентиляции метана и требования обнаружения и устранения утечек в нефтегазовом секторе как можно скорее до 2030 года;
- совершенствование национальных инвентаризаций метана в различных секторах, в том числе благодаря поддержке Коалиции за климат и чистый воздух;
- развитие частного сектора и инвестиции в проекты по снижению уровня метана, в том числе путем созыва в первой половине 2024 года отраслевого круглого стола для демонстрации технологий снижения уровня метана и определения возможностей для развития проектов;
- выявлять и поддерживать, по мере необходимости, источники финансирования проектов по снижению уровня метана, в том числе через экспортно-импортный банк США, Международную финансовую корпорацию, Всемирный банк и другие организации.
Соединенные Штаты намерены работать с партнерами над мобилизацией инвестиций для поддержки достижения полного потенциала снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе Казахстана, что потребует не менее 1,4 миллиарда долларов США общих расходов до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства, и стимулировать инвестиции в дополнительные возможности снижения выбросов метана в различных секторах", - подчеркивается в заявлении.
Стороны подтвердили приверженность решению неотложной проблемы, связанной с выбросами метана.
Совместно работая над этими приоритетами, мы стремимся построить более устойчивое будущее для нашей планеты и будущих поколений", - подчеркивается в заявлении.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Всемирном климатическом саммите заявил, что Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений.
Сегодня казахстанские чиновники и бизнесмены подписали ряд важных соглашений, в том числе - соглашения о строительстве в Казахстане ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии.
02.12.2023, 13:05 97911
Резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Актау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Природный резерват для каспийских тюленей, предположительно, разместится на территории Атырауской области в акватории Каспийского моря вблизи местности Прорва, а также на территории Мангистауской области северо-восточнее острова Кулалы на Каспии.
Об этом агентству Lada.kz сообщил руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин.
По его словам, каспийский тюлень - единственный представитель водных млекопитающих Каспийского моря, обитающий на территории инспекции.
Данный вид животного обитает во всей акватории моря и может считаться видом - индикатором ее состояния", - подчеркнул Гайсин.
Он также напомнил, что постановлением правительства от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень был включен в Красную книгу Казахстана. Особенностью биологии этого вида является сезонная изменчивость мест обитания.
Для размножения и линьки каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. Поэтому казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении данного вида", - рассказал инспектор.
Он добавил, что резерват будет создан с учетом маршрута миграции и лежбища животных в качестве самостоятельного юридического лица. В настоящее время эксперты выясняют, какую территорию должен занимать резерват, и определяют будущий штат его сотрудников.
Напомним, создать государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя поручил президент Касым-Жомарт Токаев.
В ноябре прошлого года на побережье Капия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба.
01.12.2023, 18:46 107111
Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана - Токаев
Фото: Акорда
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Дубаи. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите.
Сокращение выбросов метана - это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку", - подчеркнул президент Казахстана.
По его словам, сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата. Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны.
Токаев напомнил, что Казахстан первым в регионе ратифицировал Парижское соглашение и принял стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.
Новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики. Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал", - заявил глава Казахстана.
Он также отметил, что Казахстан является ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43% мировых поставок, что играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе.
По мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода. Мы также активно поддерживаем частные "зеленые" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии", - отметил президент.
Он выразил мнение, что от стран с развивающейся экономикой не стоит требовать приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата.
Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - подчеркнул Токаев.
Он выразил надежду, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ, но отметил, что финансирование - это только первое препятствие.
Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима", - заявил Токаев.
Он призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря - некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире.
Казахстан примет председательство в фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы. Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического саммита "Единая вода" на полях следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил глава Казахстана.
Он пригласил участвующие государства на международный форум "Астана" в июне 2024 года.
Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29", - подчеркнул президент.
Он также напомнил, что в целях защиты климата в Центральной Азии в 2026 году в Казахстане состоится Региональный климатический саммит под эгидой ООН.
Чрезвычайная климатическая ситуация - это глобальный кризис, который требует глобального ответа. Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех. Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис", - резюмировал Токаев.
30.11.2023, 15:53 118561
Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций
Фото: Facebook/Экологическое сообщество Алматы
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию Kazakhstan Today обратились активисты Экологического сообщества Алматы с просьбой придать огласке проблему повреждения деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе.
По словам экоактивистов, очередной факт массового повреждения деревьев зафиксировали жители Алматы на улице Жарокова в промежутке между улицами Жамбыла и Шевченко.
Производя работы по замене кабеля, новый кабель решили укладывать не на месте существующего, проходящего под тротуаром, а в зеленой зоне, где растут деревья.
Активисты и местные жители требуют от акимата срочных мер по запрету прокладки кабеля в зеленой зоне улицы Жарокова.
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