О многомиллионных взятках и мошенничестве рассказали в Антикоре
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О различных фактах взяточничества и мошенничества рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.
Отдельные лица, стремясь к личной выгоде и злоупотребляя доверием граждан, подстрекают их к даче взяток за решение различных вопросов. Часто люди становятся жертвами мошенников, передавая им денежные средства", - сообщили в Антикоре.
В частности, в Астане к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база № 2 и № 5" Жусупов М.
Он подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере. Настоящим приговором за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш И. и Демесинов Т. к 10 годам лишения свободы каждый", - говорится в информации.
В Костанае оглашен приговор в отношении адвоката Костанайской коллегии адвокатов Бранцева О.В. Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Бранцев О.В. под предлогом дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за увод от уголовной ответственности незаконно завладел денежными средствами своего подзащитного Сансызбаева А.К. в размере 600 тыс. тенге. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - рассказали в ведомстве.
Приговоры не вступили в законную силу.
Напоминаем, что взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно досрочном освобождении.
За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград и т.д.
Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель несет уголовное наказание.
В свою очередь напоминаем, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.
Ранее в Астане за взятки были осуждены директор финдепартамента и главный специалист Продкорпорации.
Всего с начала года в Казахстане 156 госслужащих совершили тяжкие преступления. Среди самых распространенных правонарушений: взяточничество, хищения и растрата чужого имущества, злоупотребление должностными полномочиями.