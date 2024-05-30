29.05.2024, 13:46 5306
Три острова на Алаколе закроют для туристов
Фото: instagram/pelican_alakol
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Талдыкорган. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Туристам закроют посещение островов Улькен, Орта и Кіші Аралтобе в северо-восточной и наиболее глубоководной части Алаколя.
Острова образуют собой небольшой архипелаг длиной 17 км и до 40 км в окружности. Один из них - Орта Аралтобе является уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока, сообщает Алакольский государственный природный заповедник.
Острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе относятся к категории особо охраняемых природных территорий. Данные острова в период с мая по сентябрь являются местом гнездования многих видов птиц, в том числе там встречаются птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана и Международного союза охраны птиц. И поэтому на данной территории не должно быть факторов беспокойства птиц людьми. Посещение островов на каком-либо транспорте категорически запрещается", - предупредили в заповеднике.
Для справки
Алаколь входит в топ-5 крупнейших озер Казахстана. Озеро расположено в восточной части Балхаш-Алакольской котловины на высоте 343 метров над уровнем моря. Его площадь - около 2890 кв. км. Вода Алаколя издавна славится своими целебными свойствами. Она содержит все элементы таблицы Менделеева, кроме йода. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце - синим, а если идет дождь - розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты. Однако вода из озера не вытекает, поэтому оно не считается сточным.
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28.05.2024, 13:07 13676
Снежных барсов запечатлели фотоловушки в ущельях Иле-Алатау
Фото: Depositphotos
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Конаев. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фотоловушки, установленные в ущельях Иле-Алатауского национального парка, запечатлели обитающих там снежных барсов.
Видео опубликовало в своем Telegram-канале Министерство экологии РК.
Там отметили, что занесенные в Красную книгу животные находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.
Они ежегодно проводят мониторинг в осенний и весенний периоды при помощи фотоловушек, установленных на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров", - рассказали в Минэкологии.
Ранее очевидец успел снять на видео снежного барса на склоне Шымбулака в Алматы.
24.05.2024, 16:25 52696
В 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по республике в 2023 году составил 2,5 млн тонн, что на 200 тысяч тонн меньше объемов выброса 2022 года, сообщил заместитель председателя Комитета экологического контроля и регулирования Минэкологии Казахстана Айдар Абдуалиев.
В 8 городах республики загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню, сообщил Абдуалиев на брифинге в СЦК.
По результатам экологического мониторинга, из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся 8 городов. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент", - уточнил спикер.
Он отметил, что для снижения выбросов в окружающую среду от производственных объектов утвержден план мероприятий по снижению выбросов на 20% для 50 крупных промышленных предприятий, осуществляется контроль за исполнением мероприятий дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов.
Замглавы комитета Минэкологии также проинформировал, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 5534 несанкционированных свалки, из которых 86% были утилизированы. По данным космического мониторинга на 22 мая текущего года, выявлено 275 несанкционированных свалок.
За нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов в 2023 году привлечено к административной ответственности 152 должностных лица на общую сумму 17,2 млн тенге, в 2024 году - 29 должностных лиц на общую сумму 2,5 млн тенге", - добавил спикер.
23.05.2024, 15:49 67826
В Алматинском зоопарке умер белый медведь, привезенный из Чехии
Чешская сторона требует провести расследование
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О гибели полярного медведя по кличке Том сообщил директор зоопарка Праги Мирослав Бобек. Чешская сторона требует провести расследование.
По словам Мирослава Бобека, полярного медведя Тома перевезли в Алматы по рекомендации Европейской программы по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения (EEP).
Он отметил, что условия в зоопарке Алматы лучше, чем в пражском зоопарке, и у животного была возможность размножаться.
Директор рассказал, что Том покинул пражский зоопарк 28 марта без каких-либо признаков заболевания. Транспортировка прошла благополучно. Впоследствии зоопарк Алматы присылал фото животного и 15 апреля в последний раз сообщили, что с ним "все хорошо".
К сожалению, дальнейшая связь с Алматинским зоопарком прекратилась. Когда мы решили, что наши сотрудники посетят зоопарк в Алматы на следующей неделе, чтобы проверить Тома, сегодня утром оттуда пришло следующее сообщение о гибели медведя 4 мая: (…) Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма из-за хронического гнилостного воспаления лобной и носовой полости при полной закупорке носовых проходов, содержащих слизистую и некротическую массу, приводящую к затяжному заболеванию. Медведь заболел в вашем зоопарке. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор патологической анатомии НИИ. Все фото вскрытия доступны. Все материалы вскрытия будут отправлены вам и комитету ЕЕР", - рассказал Бобек.
Мирослав Бобек заявил, что чешская сторона будет требовать последовательного расследования смерти Тома. Будут обращения в посольство Чехии в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге.
22.05.2024, 14:43 80836
Природный резерват для сохранения каспийского тюленя создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило проект постановления о создании государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, природный резерват будет создан на площади 109 558,04 гектара, площадь охранной зоны - 69 839,62 гектара, в акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей.
Разработчики документа напомнили, что каспийский тюлень внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в ноябре 2020 года.
Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом следует отметить, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида", - пояснили специалисты.
Напомним, биологи заявили, что популяция каспийского тюленя в критическом состоянии. По их словам, популяция прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время, считают ученые.
Ранее о высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии. Из-за теплой погоды не образовалась достаточная толща льда, на котором должны находиться тюлени в первые недели жизни.
13.05.2024, 13:47 159901
Построенный в двух метрах от горной реки туалет возмутил алматинцев
Общественники также обратили внимание на огромную свалку строительного мусора возле базы МЧС в горах
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Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общественник Тимур Елеусизов опубликовал в соцсетях видео, на котором показал построенный в двух метрах от горной реки общественный туалет.
Видео опубликовал в Instagram общественник Тимур Елеусизов.
По его словам, туалет построили на базе МЧС. Общественник также обратил внимание на огромную свалку строительного мусора на этой территории.
Все это выглядит очень печально. Как мы будем развивать туризм?" - задается вопросом общественник.
Информацию прокомментировали в пресс-службе Иле-Алатауского национального парка.
Там сообщили, что на место выезжали специалисты санэпидслужбы, руководители "Казселезащиты", отдела окружающей среды и экологии Медеуского района и Медеуского филиала нацпарка.
Все замечания и неполадки устранены. Стекающая с гор вода перенаправлена в правую сторону, и место, где был туалет, полностью выровнено техникой ГУ "Казселезащиты". Мусор был вывезен до приезда комиссии", - сообщили в пресс-службе.
Также в нацпарке вынесли предупреждение в адрес ГУ "Казселезащита".
Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены в водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват в водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
Напомним, во Франции компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения. По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.
06.05.2024, 13:33 205711
Паводковую воду направили в озера Кызылординской области
Фото: Министерство водных ресурсов РК
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Кызылорда. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 839 млн кубометров паводковой воды направили в озера Кызылординской области из области Улытау.
С Кенгирского водохранилища было сброшено 307 млн кубометров воды, с Жездинского водохранилища - 81 млн кубометров, а по гидропосту "Железнодорожная станция Кызылжар" на реке Сарысу пришло 451 млн кубометров воды. Благодаря этому впервые за всю историю наблюдений эта вода дошла через реку Сарысу до озер Кызылординской области", - сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.
По его данным, Теликольская система озер Кызылординской области активно наполняется, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.
Воду направят на рисовые поля области, сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.
Ранее сообщалось, что в Каспийское море направлено около 1 млрд кубометров паводковой воды.
06.05.2024, 11:24 207046
Больше 100 тонн мусора ежемесячно собирают вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск
Ежедневно по автобану проходит больше 4,5 тысячи машин, которые оставляют после себя огромное количество отходов на обочине
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск каждый месяц собирают более 100 тонн мусора, сообщает Министерство транспорта РК.
Протяженность участка автомагистрали большая. Нам приходится в месяц вывозить больше 100 тонн мусора. Весь он сконцентрирован вдоль трассы. К сожалению, водители мало обращают внимание на соблюдение чистоты и выбрасывают мусор прямо на обочины. Поэтому хотелось бы обратить их внимание на эту проблему", - говорит руководитель отдела дорожного предприятия Серик Мусаулы.
Один из участков трассы, расположенный вдоль области Жетісу, очистили более 100 человек в рамках акции "Таза Қазақстан".
Как сообщает 24.kz, ежедневно по автобану проходит больше 4,5 тысячи машин, которые оставляют после себя огромное количество отходов на обочине. В этот раз активисты вывезли 900 тонн мусора и высадили вдоль трассы больше 20 тысяч деревьев. В акции приняли участие более 50 тысяч жителей региона.
Ранее сообщалось, что Казахстан откатился назад в вопросах переработки промышленных отходов. В стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов".
02.05.2024, 14:10 241486
В Каспий направлено около 1 млрд кубометров воды
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийское море наполняют паводковой водой. В море поступило уже около 1 миллиарда кубометров воды из 4 каналов: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок, сообщает Министерство водных ресурсов и и ирригации.
Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты "Казводхоза" провели очистительные, укрепительные и другие работы. Вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.
Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами одной из первостепенных задач стоит наполнение озер паводковой водой", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, по последним данным МЧС о паводковой обстановке в стране, в свои дома вернулись 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек.
Ранее в "Казводхозе" сообщали, что будут использовать для полива паводковую воду.
Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
В прошлом году блогеры и общественники постоянно делились фото и видео обмелевшего Каспия. В феврале этого года блогер и общественник Нуркен Тажибай выложил в соцсетях видео мелеющего моря. По его словам, Каспий ушел от берегов дальше, чем в прошлом году.
Каспий стремительно мелеет", - написал он.
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Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?