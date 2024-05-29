28.05.2024, 17:34 4981
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК дал интервью о развитии новой энергетики в Китае
Фото: посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстан Чжан Сяо дал интервью средствам массовой информации о развитии новой энергетики в Китае и других вопросах.
За последние годы возобновляемая энергетика в Китае бурно развивается и добилась всемирно известных успехов. На Пекинской международной автомобильной выставке 2024 года, которая недавно завершилась, было представлено 117 автомобилей мировой премьеры и 278 новых моделей энергетических автомобилей, таких как BYD, которые привлекли внимание всех стран. На 135-й Китайской ярмарке импорта и экспорта торговля "нового трио", а именно электромобилей, литийионных батарей и фотоэлектрической продукции, также продолжает оставаться актуальной и пользуется популярностью у покупателей из разных стран в мире. Господин посол, не могли бы Вы рассказать о текущем состоянии развития новой энергетики в Китае?
- Более 20 лет назад китайские компании продолжали инвестировать в исследования, разработки и промышленное развитие в области новой энергетики. Благодаря жесткой рыночной конкуренции они сформировали свои собственные уникальные преимущества, в том числе преимущества технологических инноваций, преимущества производства и цепочки поставок, а также рыночные преимущества. В отчете Международного энергетического агентства отмечается, что в 2023 году новая установленная мощность возобновляемых источников энергии в мире составила 510 миллионов киловатт, причем доля Китая составила более половины. В 2023 году объем производства и продаж новых энергетических автомобилей в Китае превысил 9 миллионов единиц, заняв первое место в мире девять лет подряд. Экспорт новых энергетических транспортных средств составил 1,203 миллиона единиц, увеличившись на 77,6%, став важной силой в содействии трансформации мировой автомобильной промышленности. Общий объем экспорта "нового трио", а именно электромобилей, литийионных батарей и фотоэлектрической продукции, за весь год составил 1,06 трлн юаней, впервые преодолев отметку в триллион юаней. Китайская ветровая и фотоэлектрическая продукция экспортируется в более чем 200 стран и регионов мира, помогая развивающимся странам получать чистую, надежную и доступную энергию.
Быстрое развитие возобновляемой энергетики в Китае - это скачок его конкурентоспособности в данной отрасли, что обусловлено повышением инновационного и научно-исследовательского потенциала Китая, полной производственной цепочкой и цепочкой поставок, а также огромным потребительским рынком Китая. Оно отражает комплексные ценовые преимущества и конкурентоспособность продукции обрабатывающей промышленности страны.
Новая энергетика Китая представляет собой передовые производственные мощности, обогащает глобальные поставки и эффективно способствует глобальной зеленой трансформации, стимулирует широкое использование и индустриализацию таких технологий, как зеленые технологии, цифровые технологии и искусственный интеллект, а также содействует созданию новых технологий, что придает новый импульс глобальному экономическому развитию и вносит огромный вклад в дело мира.
В последнее время, заостряя внимание на мощном импульсе быстрого развития сектора новых источников энергии Китая, некоторые политики и средства массовой информации в Соединенных Штатах и на Западе общими силами раздувают нарратив о так называемых избыточных производственных мощностях Китая, направленный на экспортируемые Китаем автомобили на новых источниках энергии, фотоэлектрическую продукцию и литиевые батареи. Например, в ходе визита в КНР глава Минфина США Джанет Йеллен назвала проблемой избыточные производственные мощности Китая, полагая, что огромные производственные мощности Китая в области электромобилей, литиевых батарей и других областях представляют собой вызов интересам американских компаний. Заместитель министра финансов США Шамбоу заявил: "Избыточные производственные мощности Китая в конечном итоге окажут негативное влияние на глобальные рынки". Господин посол, как Вы это прокомментируете?
- Сегодняшняя глобальная структура производственных мощностей является объективным результатом совместного действия рыночных законов и экономической глобализации. Это неизбежное требование для стран осуществлять разделение труда и кооперацию, а также оптимизировать факторные ресурсы на основе собственных сравнительных преимуществ. Будь то с точки зрения сравнительного преимущества или глобального рыночного спроса, в Китае не существует так называемой проблемы избыточных мощностей новой энергетики. Некоторые люди в Соединенных Штатах и на Западе стремятся назвать новую энергетическую отрасль Китая "избыточной мощностью". Это не имеет под собой никакой фактической основы и является совершенно ложным утверждением. Суть этого утверждения - не что иное, как отговорки для политических спекуляций и протекционизма в США.
С глобальной точки зрения новая энергетика Китая не имеет избыточных производственных мощностей и не экспортирует так называемые избыточные производственные мощности во внешний мир. Согласно отчету Международного энергетического агентства, к 2030 году мировой спрос на автомобили на новой энергии достигнет 45 миллионов единиц, что более чем в три раза превысит показатель 2023 года.
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, для достижения целей Парижского соглашения совокупная установленная мощность мировой фотоэлектрической генерации должна достичь как минимум 5400 ГВт в 2030 году, что почти в четыре раза превышает общую установленную мощность в мире в 2023 году и примерно в 9 раз превышает общую установленную мощность в Китае. Очевидно, что нынешние глобальные мощности по производству новых энергетических продуктов далеки от удовлетворения будущего рыночного спроса. Ожидается, что новые энергетические товары Китая будут оставаться популярными на рынке в течении длительного периода времени. Огромный спрос, вызванный глобальным процессом сокращения выбросов углекислого газа, является движущей силой непрерывного преобразования новой энергетической отрасли Китая в высокотехнологичную.
Если производственная мощность страны превышает ее собственный рыночный спрос, ее обвинят в "избыточных мощностях". США экспортировали 91,2 млн тонн сжиженного природного газа в 2023 году, став крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. Чипы, автомобили и самолеты, производимые в США, продаются по всему миру, и это также в полной мере применимо к "избыточным мощностям". Другой пример: в 2022 году Германия произвела 3,48 миллиона автомобилей, из которых 2,65 миллиона были экспортированы, что составляло почти 80%. Можно ли это также назвать проблемой "избыточных производственны мощностей" в Германии? Автомобильные компании ЕС всегда занимали доминирующее положение на китайском рынке, и их нынешняя доля рынка по-прежнему превышает 20%, если поиск зарубежных рынков интерпретируется как избыточные мощности в Китае, то как мы можем объяснить большое присутствие продукции и инвестиций европейских компаний на китайском рынке?
Дело в том, что хотя Соединенные Штаты и Европейский союз пользуются преимуществами глобальной торговли, они обвиняют Китай в законной международной экономической и торговой деятельности и ложно обвиняют Китай в создании "избыточных мощностей". Оно полностью отражает одностороннее и запугивающее поведение Соединенных Штатов и Запада. Его суть состоит в том, чтобы создать общественное мнение и дать импульс протекционизму. Конечная цель состоит в том, чтобы сдержать промышленную модернизацию и технологические инновации Китая и помешать развитию и прогрессу Китая. В международных экономических и торговых обменах мы решительно выступаем против торговых протекционистских мер по подавлению китайских предприятий во имя "избыточных мощностей". Этот вид протекционизма противоречит историческим тенденциям, равносилен употреблению яда для утоления жажды и не принесет ожидаемых результатов.
Казахстан и Китай могут стать первыми странами, осуществляющими сотрудничество в области производственных мощностей. Правительства двух стран активно выстраивают многоуровневый механизм стыковки и обмена, а также способствуют реализации большого количества проектов сотрудничества в области производственных мощностей. В последние годы в Казахстане также набирает популярность большое количество китайских автомобильных брендов, таких как Geely, Chery и Changan. Господин посол, не могли бы Вы рассказать о нынешнем сотрудничестве между Китаем и Казахстаном в области производственных мощностей, особенно в области новой энергетики?
- Как Вы отметили, Китай и Казахстан являются пионерами сотрудничества в области производственных мощностей. Обе страны придерживаются принципа взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества, активно укрепляют стыковку и координацию политики развития и вступили на успешный путь сотрудничества в области производственных мощностей. Китайско-казахстанское сотрудничество в области производственного потенциала отвечает потребностям развития обеих сторон. Оно началось рано, имеет прочную основу, комплексные механизмы и достигло плодотворных результатов, подав хороший пример всему миру.
Новая энергетика является одной из областей сотрудничества с наибольшим потенциалом развития между Китаем и Казахстаном. В последние годы в рамках инициативы "Один пояс и один путь" в Казахстане успешно реализован и действует ряд новых высококачественных проектов энергетического сотрудничества между двумя странами. Такие проекты, как Жанатасская ветряная электростанция, Тургусунская гидроэлектростанция (ГЭС) и проект ветроэнергетического комплекса Акмолинской области, дают мощный импульс экономическому развитию Казахстана и низкоуглеродной трансформации. Автомобили китайских марок, такие как Changan, Chery, Haval, не только обогащают выбор казахстанских потребителей, но и обеспечивают множеством рабочих мест местных жителей.
Новая энергетика представляет собой передовые производственные мощности и огромный потенциал развития. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться исторической возможностью быстрого развития новой мировой энергетической отрасли и улучшить политику и стандарты, продолжать осуществлять конструктивное сотрудничество в инвестиционной и других областях, содействовать модернизации внутренней промышленности и экономическому развитию, а также способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами в области экономики, торговли, производственного потенциала и других областях, чтобы принести больше пользы народам обеих стран.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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21.05.2024, 22:22 29961
Мнения жителей никто не спрашивал - эксперт о планах переименования проспекта Гагарина в Алматы
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Арман Кудабай прокомментировал корреспонденту Kazakhstan Today планы маслихата Алматы по переименованию проспекта Юрия Гагарина.
Проблема всех наших кампаний по переименованию в том, что инициативы к ним у нас до сих пор по привычке формируются не "снизу", а спускаются "сверху". Да, нам объявляют, что будет последующее обсуждение в ономастических комиссиях, будут заслушаны мнения общественности. Но сами идеи подаются ведь с задумки различных должностных лиц, акиматов, ну от силы от имени влиятельных профессиональных ассоциаций. Публике остается только проголосовать за или против", - рассказал Арман Кудабай.
По мнению публициста, если бы казахстанцев приглашали хотя бы обсуждать список названий и имен для переименования, а не просто голосовать, многих проблем можно было бы избежать.
Хотите пример? Приезжает новоназначенный аким в какую-либо область или район и первым же делом затевает свою кампанию деноминаций. А кто посмеет спорить с акимом, даже в таких громких комиссиях?.." - добавил Арман Кудабай.
Спикер задается вопросом, кто входит в те "ономастические комиссии", о которых сообщали в маслихате.
Не хочу умалять ничьи достижения, хоть как-либо сомневаться в чьей-либо авторитетности, но… Представлены ли в комиссиях реально разные точки зрения, равномерно ли в них распределены различные социальные, демографические и политические слои? Или по-другому, получается навязывание…" - рассуждает Арман Кудабай.
По всей вероятности, как отметил публицист, так и получилось с проектом переименования "части" проспекта Гагарина.
Мнения жителей южной столицы никто не спрашивал. На крайний случай посчитали, пропустим в комиссии. Но получилось, что нарвались на возмущения алматинцев… Не все ясно и с желанием переименовать то ли часть, то ли не часть проспекта. А когда власти не могут в достаточной степени дать разъяснения, возникают, как мы знаем, слухи, обоснованные они или нет. Здесь стоит еще и напомнить, что практика давать несколько названий одной и той же улице, да еще и прямой, даже в мировом масштабе редкость", - подчеркнул Арман Кудабай.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появилась петиция за сооружение памятного мемориала и сквера первого космонавта в Алматы. Петицию создал Арман Кудабай.
Лично меня это все возмутило не на шутку. В итоге я создал петицию. Первоначально на официальной площадке epetition.kz, но она до сих пор не работает. Точнее, люди ее видят, но оставить свои голоса не могут. Согласитесь, что тоже наталкивает на размышления… Много вопросов и по нижней части проспекта. Еще в советское время обсуждалась возможность сооружения на стыке улиц Гагарина и Толе би памятника Юрию Алексеевичу. Но видя, как строительные компании все больше и больше откалывают кусочки от сквера у завода АЗТМ, понимаешь, что эти люди могут добраться и до нижней части. Создание мемориала там хотя бы в какой-то степени позволит получить гарантии о будущей судьбе всей улицы", - объяснил спикер.
Напомним, в городском маслихате Алматы сообщили о планах по переименованию нескольких улиц. Среди них - предложение переименовать проспект имени Ю. Гагарина от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева.
17.05.2024, 21:56 46136
Артур Сулейманов: ШОС - гарант евразийской безопасности
Фото: Akorda
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3 апреля в Астане прошла XIX встреча секретарей советов безопасности стран-участниц ШОС. Этот формат играет важную роль в борьбе с международным терроризмом и представляет собой "сверку часов", когда аккумулируется актуальная информация в интересах безопасности государств, сообщает Центр геополитических исследований "Берлек-Единство".
В последнее время таких коммуникаций по линии ШОС, ОДКБ и СНГ становится значительно больше. Это говорит о нарастании угроз терроризма и экстремизма, подпитывающих друг друга и имеющих глобальные последствия для международной/региональной безопасности.
И пока НАТО и ОБСЕ занимаются дальнейшей политизацией международных отношений, соревнуются в вопросах "накачивания" Украины оружием, в мире "три силы зла" набирают обороты.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, отметил, что в России обратили внимание на опубликованные 7 марта посольствами США и Великобритании предупреждения об опасности терактов в Москве.
Это говорит, по меньшей мере, о двух моментах.
Во-первых, прямым текстом прозвучал тезис о том, что Запад мог располагать информацией о готовящемся теракте, но не представил ее.
Во-вторых, в странах ШОС относятся к этой версии серьезно или, как минимум, считают ее реальной.
Поэтому принцип неделимости безопасности на глобальном и региональном уровнях становится самым важным элементом в формуле безопасного мира. Об этом говорил и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями советов безопасности.
Он отметил, что количество региональных и локальных конфликтов за прошлый год выросло почти на 30 процентов и на этом фоне усиливается угроза международного терроризма.
Для Казахстана, который столкнулся в январе 2022 года с массовыми беспорядками, эта проблема воспринимается серьезно. В ШОС продолжается поиск новых эффективных форм сотрудничества в борьбе с терроризмом. В каком-то смысле организация возвращается к своим истокам и активизирует борьбу с "тремя силами зла", но уже в новом измерении и с учетом новых возможностей. В том числе, расширения организации.
ШОС была основана в 2001 году. На сегодняшний момент в нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Среди стран-наблюдателей - Афганистан, Беларусь и Монголия. Странами-партнерами ШОС являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Беларусь подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
ШОС является образцовой организацией в вопросах международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Напомню, что именно в ШОС была принята еще в 2001 году такая конвенция. Только за последние пять лет (по данным Секретариата ШОС) было рассмотрено более 400 предложений, которые уже реализуются или находятся в стадии итоговых обсуждений. Сформированы специализированные структуры ШОС, занимающиеся оперативной и аналитической деятельностью в вопросах противодействия внешним угрозам.
За это время удалось не только разработать внушительную нормативно-правовую базу, но и выработать механизмы и инструменты противодействия угрозам. Но на фоне активизации террористических организаций в мире и по периметру ШОС требуется обновление программы сотрудничества.
Взаимодействие в ШОС в очередной раз демонстрирует дружеский и стратегический характер этого сотрудничества. По многим вопросам международной и региональной повестки у государств близкие позиции.
Отмечу, что в условиях конфронтации отношений между Западом и Россией, США и Китаем возникают новые риски для Центральной Азии. Они в первую очередь связаны с попытками Запада "надавить" на союзников и партнеров России и КНР. Для этого Запад будет принимать самые разные решения. И переходить от угроз "вторичных санкций" к более радикальным действиям.
На уровне ШОС, ОДКБ, СНГ - эти угрозы воспринимаются серьезно. Мы видим, какую политику проводят США в разных регионах мира. Поэтому для ШОС важно просчитать эти варианты и быть готовыми отразить угрозы.
Принципиальным моментом является то, что внутри ШОС незыблемым остается несколько правил.
Взаимное уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела государств и отказ от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах. Эти правила служат основой для развития взаимовыгодного и доверительного партнерства между государствами.
При этом ШОС трансформируется. Если в 2015 году в Уфе принималась стратегия развития организации (до 2025 года) с учетом интересов шести государств на перспективу совместного развития, то теперь речь идет уже о позиции двадцати шести стран. Это вместе со странами-наблюдателями и партнерами по диалогу.
Полагаю, что в основе новой стратегии ШОС до 2035 года будут заложены, по меньшей мере, две магистральные идеи: формирование нового миропорядка и движение в сторону многополярности; ответ на вызовы и угрозы современности.
Многополярность не подразумевает хаоса и игры без правил, скорее тяготеет к новым смыслам в международных отношениях, когда учитываются голоса ранее не учтенных государств и регионов и возникают новые центры глобального/регионального притяжения. Как, например, ШОС или БРИКС.
Количество конфликтов прямо или косвенно затрагивающих ШОС с каждым годом только возрастает. Выделенные "три силы зла" модифицируются, комбинируются, приобретают новые черты и расширяют географию распространения.
Поэтому усиление в первую очередь должно проходить на уровне согласования Стратегии развития ШОС на последующие десять лет. При этом курс на синхронизацию политик ШОС, СНГ и ОДКБ должен продолжиться. В борьбе с современными угрозами необходима более консолидированная позиция этих организаций.
Государства-участники ШОС выступают за создание условий для долгосрочной стабилизации в Афганистане. И не последняя роль уделяется дипломатии на высоком уровне. Этот посыл поддерживается всеми партнерами по ШОС.
Есть общее представление, что угрозы из Афганистана могут "переползти" в Центральную Азию, Россию, Белоруссию. Поэтому афганский вопрос вызывает обеспокоенность. И если ранее его решить не удавалось (напряженность сохраняется), то сейчас в ШОС нужно находить новые пути, договариваться. Это непростой процесс, но самое главное, это политическая воля государств.
Полагаю, что саммит ШОС в Астане, который пройдет 3-4 июля, может стать важной страницей в истории евразийской безопасности. В рамках председательства в ШОС Казахстан выступает с инициативой "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Вероятнее всего, этот документ будет принят летом. К его разработке подключены все государства-участники организации.
Астанинская площадка не единожды играла важную роль в принятии важных международных решений. Достаточно хотя бы вспомнить Астанинскую площадку по урегулированию сирийского кризиса. В этот раз тоже имеются высокие ожидания от предстоящего саммита.
13.04.2024, 00:09 154951
Незавершенное строительство плотины "Аксай": есть ли риск для Алматы
Фото: МЧС РК
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Руководитель государственного учреждения "Казселезащита" Арман Ахметов рассказал, представляет ли риск для города Алматы незавершенное строительство плотины "Аксай", информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В зоне селевого риска находится более 30 тысяч людей. Незавершенное строительство плотины представляет большой риск, что в случаях прохождения селевого потока по реке Аксай в чаше селехранилища соберется селевая масса, которая приведет к прорыву недостроенной плотины и формированию вторичного селевого потока со смывом грунта", - сообщил глава Казселезащиты.
Арман Ахметов также заверил, что в настоящее время моренные озера находятся в зимнем режиме, угрозы прорыва озер не имеется.
Река Аксай относится к одной из селеопасных рек города Алматы. В верховьях реки Аксай расположено 25 ледников и 20 моренно-ледниковых озер. Строительство селезадерживающей плотины Аксай имеет важное значение и имеет цель защиты жизни людей и хозяйствующих объектов, находящихся в селеопасной зоне", - пояснил он.
По словам руководителя Казселезащиты, в настоящее время строительство объекта приостановлено в связи с неисполнением своих обязательств подрядчиком, и соответствующий договор был расторгнут.
По инициативе министра по чрезвычайным ситуациям РК Аринова Чингиса Сайрановича нами соответствующие материалы были переданы для принятия процессуального решения в АФМ РК", - заявил он.
Напомним, Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию плотин.
В Алматы директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, подозревается в хищении бюджетных средств. ТОО реализовало проект "Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай".
Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге.
29.03.2024, 18:00 187941
ОДКБ: потенциал Организации будет укрепляться, а ее привлекательность в Евразии - возрастать
Фото: oborona.ru
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Интервью генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова журналу "Национальная оборона".
Имангали Нургалиевич, Вы управленец с огромным опытом, возглавляли министерства в составе правительства Казахстана, были премьер-министром страны, возглавляли Администрацию президента… И вот Вы уже более года руководите международной организацией. В чем специфика Вашей работы в качестве генерального секретаря ОДКБ, учитывая профиль организации?
- В первую очередь это ответственность. Ответственность не за одну страну, а за все государства-члены ОДКБ. Во-вторых, это необходимость постоянного поиска консенсуса на каждом этапе принятия решений, что зачастую бывает весьма и весьма непросто, учитывая и разность подходов к определенным вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и ряд противоречий в двусторонних отношениях некоторых государств-членов Организации. И конечно, учет в работе Секретариата отличий между политическими системами, в структуре вооруженных сил стран, входящих в Организацию, а также уникальности их управленческих культур.
ОДКБ является особенной организацией в том числе и потому, что объединяет совершенно разные страны, большинство из которых реализует политику многовекторности. В этом смысле Организация является примером так называемого "мягкого союзничества", и это мы считаем сильной стороной ОДКБ.
Вы недавно вернулись из Казахстана, где у Вас был ряд рабочих встреч, посвященных взаимодействию с ОДКБ. Как Вы в целом оцениваете результаты этого визита?
- Оцениваю состоявшийся визит в Астану положительно. Прошли встречи с министром иностранных дел, секретарем Совета Безопасности и министром обороны Республики Казахстан, председателем Мажилиса Парламента. Политическое руководство Казахстана, председательствующего в текущем году в ОДКБ, одобрило подготовленный Секретариатом план мероприятий Организации на 2024 год. План, в свою очередь, базируется на приоритетах председательства Республики Казахстан, представленных на Саммите Совета коллективной безопасности в Минске в ноябре прошлого года.
В Плане сделан акцент на уставных задачах, коллективной военной составляющей, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Из ближайших мероприятий, реализация которых обсуждалась в Астане, стала подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в июне 2024 года.
Следует ли ожидать масштабных мероприятий в рамках реализации военной и военно-технической составляющих работы ОДКБ в текущем году?
- Все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот План был утвержден соответствующими уставными органами Организации - Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности.
Так, запланирована стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие-2024", "Нерушимое братство - 2024", специальные учения "Поиск-2024", "Эшелон-2024", "Скала-2024", "Кобальт-2024", совместные учения "Рубеж-2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы Организации.
Как Вы оцениваете перспективы принятия Целевой межгосударственной программы?
- Работа по принятию Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ. Так, в конце февраля - начале марта с.г. состоялось заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ и членов Рабочей группы по доработке проекта ЦМП. Проект Программы был одобрен Постоянным советом ОДКБ и направлен на внутриведомственное согласование в государства-члены.
Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов Организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающего масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии Секретариат сможет представить результаты этой работы.
В последнее время в информационном поле много спекуляций на тему дальнейшего участия Армении в работе ОДКБ. Официальные лица в Ереване делают достаточно резкие заявления. Как Вы видите дальнейшее взаимодействие Организации и Республики Армения?
- Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность Организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения, отмечу, что в Секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ.
Однако ожидает ли Секретариат и Вы как главное должностное лицо ОДКБ такого заявления от Армении?
- И я, и Секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в Организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении Организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе.
Намечается ли в обозримой перспективе расширение ОДКБ?
- Конечно, такая возможность в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одним из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичная по характеру процедура принятия решений в рамках Организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций.
Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении Организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать.
Что в настоящее время происходит с миротворческим треком в деятельности Организации?
- Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности Организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания Коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира.
Так, Республика Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств-членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству.
В сентябре прошлого года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала Организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.
Каковы Ваши ожидания от текущих глобальных изменений в системе международных отношений в плане обеспечения региональной безопасности в Евразии?
- Эти изменения носят поистине глобальный характер, и мир, очевидно, уже не будет прежним. Мы видим, что в наибольшей степени страдает глобальная система управления международными процессами, многие кризисы становятся неуправляемыми и это самым негативным образом сказывается на региональной безопасности, растут риски, связанные с транснациональными угрозами. В этой ситуации на региональные системы безопасности ложится основная нагрузка, что побуждает их изыскивать дополнительные ресурсы, в том числе дипломатические и политические, разрабатывать новый инструментарий, создавать принципиально новые форматы взаимодействия.
Это в полной мере относится и к ОДКБ. Число угроз и вызовов в Евразии растет, их качество меняется и требует дополнительного внимания региональных структур. В целом, на мой взгляд, в обозримой перспективе по мере становления полицентричной системы международных отношений мы столкнемся с необходимостью повышения уровня ответственности региональных систем безопасности, а также, возможно, расширения их функционала.
Как Вы полагаете, с какими новыми угрозами государства-члены Организации могут столкнуться в ближайшее время?
- Действительно, спектр угроз стремительно расширяется. Если оставить за рамками нашего разговора проблемы глобального уровня, а сосредоточиться именно на специфических региональных проблемах, то, в первую очередь следует указать на угрозу конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория - это формат приграничных конфликтов, и такой ценный ресурс как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона.
Специфическое измерение в зоне ответственности ОДКБ принимает проблема информационной безопасности. Отсутствие регулирования в данной сфере создает риски масштабных манипуляций общественным сознаниям со стороны внешних факторов в собственных геополитических интересах.
Позволит ли потенциал ОДКБ справиться с угрозами такого масштаба?
- Тот факт, что аналитики ОДКБ выявили и дали оценку этим угрозам, а также тесное взаимодействие государств-членов на уровне правительств, свидетельствует о том, что Организация уже давно работает над поиском решений соответствующих проблем.
Более того, имеющийся у ОДКБ опыт позволяет сформировать платформу для разработки методологических подходов для нейтрализации указанных угроз, а также создания альтернативной ресурсной базы, которая навсегда снимет существующие противоречия.
Здесь несколько треков - политико-дипломатический, включающий работу такой важной структуры как Парламентская Ассамблея ОДКБ, информационно-аналитический, посредническая деятельность и т.д. Другими словами, Организация обладает реальным потенциалом для нейтрализации упомянутых угроз. Более того, есть все основания полагать, что этот потенциал будет укрепляться, а привлекательность самой Организации в Евразии - возрастать.
Интервью: Игорь Коротченко, журнал "Национальная оборона"
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23.03.2024, 20:00 219056
Один из зрителей в "Крокусе" сумел обезоружить террориста
Фото: кадр из видео
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Трагедия в "Крокусе" сплотила сотни незнакомых людей. Те, кто оказались на месте событий, бросились на помощь друг другу. Один из очевидцев кровавой трагедии увидел, как террорист перезаряжает свое оружие. Воспользовавшись удобным случаем, мужчина обезвредил нападавшего. В интервью телеканалу "Россия 24" Михаил рассказал о своем героическом поступке.
Где вы находились в момент атаки и как происходило противодействия террористам?
- В момент атаки мы с супругой находились на бельэтаже. Ближе к левому краю, и услышали выстрелы. Люди панику не поднимали и были в растерянности. Не могли понять, розыгрыш это какой-то или нет. Мы когда увидели, что по более верхним рядам бегут сотрудницы концертного зала, тоже поняли, что это означает что-то плохое, и двинулись к левому краю бельэтажа. На спуск. Там скопилась очередь к эвакуационному выходу. Две-три минуты, пока мы спускались с бельэтажа на первый этаж, взрывы были только за концертным залом. Не внутри. В тот момент, когда нам до эвакуационного выхода оставалось метров 10, на стыке спуска бельэтажа и первого этажа, у прохода стояло пластиковое ограждение, из-за чего путь эвакуации был очень узкий, сантиметров 60. Туда мог протиснуться один человек. Потихоньку эта очередь двигалась. И вот когда мы были уже на первом этаже, прогремел взрыв, загорелись на первом этаже кресла и сиденья, началось возгорание, сильного дыма не было. Скорее всего, преступники применили взрывное устройство, чтобы проникнуть в концертный зал. Они начали уже стрелять по стенам, по людям. Люди, которые стояли, стали прятаться за кресла и прижиматься к стенам. На корточках и сидя. Краем глаза, когда обернулся, я увидел, что по бельэтажу с левого края на правый и идут трое преступников и стреляют в разные стороны. Они расстреливали людей. Видимо, им так удобно было и сверху и сзади всех (расстреливать. - Прим. ред.). Стреляли в сторону эвакуационных выходов, чтобы люди там замирали и эвакуация не двигалась. В начале, пока я не увидел трупы и кровь, мы надеялись, что они будут брать заложников. Что эта акция, направленная на какие-то требования. Но когда мы с супругой увидели возле перегородки людей, положенных на землю справа в коридорчике… Между спуском с бельэтажа и креслами… Начали хладнокровно расстреливать лежачих, не оказывающих сопротивление… Там очень много крови было…
Вы закрывали супругу в этот момент?
- Я закрывал супругу. В этот момент испытывал только дикий ужас. Я боялся, что убьют меня и ее. И все, на этом моя жизнь оборвется так нелепо.
Вы увидели террориста, который был недалеко от Вас. Что происходило?
- Получается, что трое человек пошли по бельэтажу, а четвертый, которого я видел, вышел как раз из-за спуска, и я его увидел возле этой перегородки. Он как раз перед эти хладнокровно расстрелял людей. Я взглянул на супругу и увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышления (...) Оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары, и в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов, мощных, большей комплекции, и мы его вырубили.
Какой комплекции был террорист и тяжело ли в тот момент было бороться с ним?
- Террорист был худощавой комплекции. 175 ростом. В кепке, с бородой. У меня "плыло" зрение, я не разглядел лица. Смуглая кожа была у него. И потом мне некогда было разглядывать. Я посмотрел, когда мы его нейтрализовали, не лежит ли на этом участке до эвакуационного выхода слева от сцены моя жена. Я ее не увидел и метнулся на выход, надеясь, что она успела выбраться.
Что в этот момент делала супруга?
- Моя супруга в этот момент выбежала в другую сторону направо от выхода, а парковка находилась слева, и она пыталась высмотреть, не выбегаю ли я из потока людей. Пока она смотрела, выбежало порядка 100 человек. Потом нам удалось созвониться. Оказалось, что я ближе к машине, чем она, потому что она меня высматривала, а я с разницей в 10 секунд по факту уже после нее побежал. Мы встретились на парковке.
Опишите встречу. Что это было? Момент счастья, что она жива?
- Да, это момент счастья, что мы оба живы. Шок. Истерика. Я успокоил ее, рванул к машине, и мы уехали.
Скажите, пожалуйста, в момент, когда Вы шли на террориста, понимая, что единственные шанс сейчас нейтрализовать его и остаться живым, что Вы ощущали?
- Ужас, и я понимал, что я должен ее (жену. - Прим. ред.) защитить (...) Я должен именно напасть на преступника. Когда я увидел, что он перезаряжает (оружие. - Прим. ред.), в эту секунду я бросился на него. Я не думал тогда, что его может кто-то прикрывать, может, их двое в коридоре. Тогда бы вообще не получилось ничего сделать. Он совершил ошибку, что пошел один.
Вы понимаете, что спасли десятки человек своим поступком?
- Да, это я потом понял уже, когда мы уехали, что помимо меня и супруги спаслось еще пару сотен человек, наверное. Кто успел, потому что остальные террористы ушли в правую часть концертного зала. Пока они разобрались, множество людей успело выбежать. Плюс с правой части добраться и эффективно перекрыть эвакуационные выходы сложнее, даже если бы они стреляли сверху, есть шанс убежать под пулями.
Вы видели, что люди помогают друг другу? Когда эвакуировались, была ли взаимопомощь?
- Я видел, что люди тянули друг друга. Пытались все-таки ждать своих родных (...) Очень тяжело, когда большая давка, среди кресел пробираться. Это очень осложняло эвакуацию.
Вы сами себя героем ощущаете?
- Отчасти да, но я еще не могу толком оценивать эти события. Я очень рад, что я жив, спас себя и супругу. Мы живы. Понимаю, что если бы на моем месте был какой-нибудь профессионал, он бы мог завладеть оружием и дать отпор.
Вы сделали максимум, что могли на тот момент?
- Да, мое состояние не позволяло, наверное, вести какие-то дальше действия. С трясущими руками, "плывущим" зрением...
Но самое главное, что вы спасли десятки человек! Огромное Вам спасибо за это!
18.03.2024, 16:34 229681
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о "двух сессиях" Китая
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин Посол, спасибо, что нашли время дать интервью. Недавно были успешно проведены "Две сессии" Китая. Не могли бы Вы рассказать о них?
- "Две сессии" Китая, а именно вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и вторая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва, прошли в Пекине с 4 по 11 марта. "Две сессии" этого года приурочены к 70-летию основания Всекитайского собрания народных представителей, 75-летию со дня основания Народного политического консультативного совета Китая, является важным собранием, проведенным в ключевой год для выполнения целей и задач, намеченных в 14-й пятилетней программе. В рамках "двух сессий" Си Цзиньпин и другие высшие руководители Коммунистической партии Китая и государства участвовали в рассмотрениях делегации, совместно обсуждая национальные дела направленные на всеобщее стремление и развитие страны с представителями. Конгресс рассмотрел и одобрил доклад о работе Правительства и другие важные отчеты и проголосовал за принятие новой редакции Органического закона Государственного Совета Китая. Около 5000 представителей ВСНП и члены НПКСК собрались вместе. Более 3000 журналистов зарегистрировались для освещения "двух сессий" этого года, в том числе более 1000 журналистов из Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранных журналистов.
Две сессии" являются не только важным событием в политической жизни Китая, но и важной платформой для отражения и погружения китайской народной демократии во всем процессе. "Две сессии" - это важное окно для наблюдения и понимания Китая. В ходе "двух сессий" этого года перед народом посредством министерских, представительских и членских каналов, а также пресс-конференций выступили 24 главы ведомств, 18 представителей и 27 членов комитета. Они обсудили острые темы и ответили на волнующие их вопросы. "Две сессии" сосредоточатся на неотложных, сложных и тревожных проблемах народа, действительно отразят голос и желания народа и продемонстрировают сильные институциональные преимущества Китая.
Под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, китайский народ воспримет успешный созыв "двух сессий" как возможность объединить свои усилия, двигаться вперед и всесторонне реализовать идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, мы будем выполнять решения и поручения ЦК КПК, всесторонне продвигать великое дело построения могущественной державы и национального возрождения и совместно напишем великолепную главу китайской модернизации.
Господин Посол, мы заметили, что ключевые слова "новые качественные производительные силы" и "открытость более высокого уровня" часто использовались на протяжении "двух сессий" и привлекли широкое внимание общественности. Скажите, пожалуйста, как понимать данные часто используемые слова?
- В ходе "двух сессий" Китая в этом году "новые качественные производительные силы" и "открытость более высокого уровня" стали часто встречающимися ключевыми словами, которые привлекли широкое внимание. Благодаря этим словам международное сообщество увидело Китай неуклонно движущимся вперед, с новаторскими идеями, открытостью, уверенностью и солидарностью. Международное сообщество еще более позитивно оценивает огромный потенциал экономического и социального развития Китая и ожидает, что высококачественное развитие Китая откроет перед миром новые возможности.
Важное понятие "новых качественных производительных сил" направляет китайскую экономику к новым достижениям. Новые качественные производительные силы характеризуются инновациями, ключ к успеху заключается в высоком качестве, а ее суть - в повышенной производительности. Присутствуя на обсуждении делегации провинции Цзянсу, генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что мы должны сохранять приверженность приоритету высококачественного развития и развивать новые качественные производительные силы с учетом местных условий. Впервые в Докладе о работе Правительства за этот год говорится о том, что мы должны стремиться к модернизации промышленной системы и ускоренному развитию новых качественных производительных сил. В прошлом году экспорт "нового трио", а именно электромобилей, литий-ионных батарей и фотоэлектрической продукции, превысил один триллион юаней, что на 30% больше, чем в прошлом году. В прошлом году также наблюдалось ускоренное развитие цифровой экономики: половина населения страны пользуется услугами 5G. По количеству международных патентов, полученных китайскими заявителями в рамках Договора о патентной кооперации, Китай уже четыре года подряд занимает первое место в мире. Новые качественные производительные силы сформировались и оказали мощную поддержку развитию высокого качества.
Новые пути расширения открытости высших стандартов демонстрируют решимость Китая делиться возможностями развития с миром. В Докладе о работе Правительства отмечается, что мы должны придерживаться более высоких стандартов открытости и продвижения взаимной выгоды, способствовать приведению в соответствие с высокими стандартами международных правил экономики и торговли, неуклонно расширять институциональную открытость, работать над неуклонным увеличением объема и повышением качества внешней торговли, активизировать усилия по привлечению иностранных инвестиций, стремиться к прочному прогрессу в высококачественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", углублять многостороннее, двустороннее и региональное экономическое сотрудничество. Китай продолжит сокращать список негативных факторов для иностранных инвестиций. Все ограничения на доступ к рынку для иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность будут отменены, а ограничения на доступ к рынку в секторах услуг, таких как телекоммуникации и здравоохранение, будут сокращены. Мы улучшим сервис для иностранных инвесторов и сделаем Китай благоприятным местом для иностранных инвестиций. Мы облегчим для иностранных граждан условия работы, учебы и путешествий в Китае. В январе в Китае было открыто 4588 предприятий с иностранными инвестициями, что на 74,4% больше, чем в прошлом году. Все больше и больше транснациональных компаний осознают, что инвестиции в Китай - это инвестиции в будущее, а "Китай будущего" - это все еще Китай. Открытость ведет к прогрессу, а сотрудничество открывает светлое будущее. Китай продолжит придерживаться концепции открытости, укреплять взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и добиваться общего развития.
Во время "двух сессий" экономика Китая привлекла внимание международного сообщества. Пожалуйста, расскажите о текущей экономической ситуации в Китае и перспективах ее развития?
- В этом году во время "двух сессий" экономика Китая по-прежнему находится в центре внимания отечественных и иностранных СМИ. Позвольте мне кратко рассказать о своем мнении по этому поводу.
В 2023 году экономика Китая сопротивлялась внешнему давлению, преодолевала внутренние трудности и получила отличные отчеты. В 2023 году экономика Китая сильно восстановилась с ростом в годовом исчислении на 5,2%, заняв высокое место среди крупнейших экономик мира. За последние 10 лет экономика Китая внесла треть вклада в мировую экономику, став крупнейшим двигателем глобального экономического роста. Экономическое развитие Китая привело не только к количественному и разумному росту, но и к качественному и эффективному улучшению. Бурно развиваются новые отрасли, плодотворно осуществляется зеленый переход, продолжают оправдываться ожидания населения, ускоряется развитие новых качественных производственных сил. Гигантский китайский рынок, поддерживаемый населением в 1,4 млрд человек открывается внешнему миру. Здесь всегда достаточно нового спроса и прорывных бизнес-моделей, быстро расширяется пространство как для собственного развития, так и для внешнего сотрудничества, предоставляя важные исторические возможности для мировой экономики. Общий объем человеческих ресурсов, ресурсы научных и технологических кадров, а также общая численность научно-исследовательского персонала занимают первое место в мире. Количество высокотехнологичных предприятий составляет около 400 000, а количество частных предприятий (компаний-единорогов) занимает второе место в мире. Применение новых технологий, таких как большие данные и блокчейн, ускоряется, а такие технологии, как искусственный интеллект и квантовая связь, ушли далеко вперед. Институциональная открытость на высоком уровне актуализируется, демонстрируя на практике эффективность. Уровень пошлин на импортные товары уже снижен в целом до уровня развитых стран-участниц ВТО, "негативный список" для иностранных инвестиций сокращен до 31 пункта, производственный сектор Китая полностью открыт для иностранных предпринимателей, ускоряется снятие ограничений в секторе услуг, рентабельность иностранных инвестиций в Китае остается одной из самых высоких в мире.
В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, этот год является ключевым годом для выполнения целей и задач, намеченных в 14-й пятилетней программе. Успешный созыв "двух сессий" нарисовал новый план высококачественного развития экономики Китая. В рамках "двух сессий" в докладе о работе Правительства был выдвинут ожидаемый целевой показатель роста в размере около 5%, что намного превышает прогноз МВФ по темпам роста США и Европы. С начала этого года накапливаются факторы, способствующие укреплению китайской экономики. Во время Праздника весны в этом году в Китае было совершено более 2,293 миллиарда межрегиональных поездок, при этом внутренние туристы потратили более 632,6 миллиарда юаней, что на 7,7% больше, чем за тот же период 2019 года. За первые два месяца этого года общий объем торговли товарами в Китае достиг 6,61 трлн юаней, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Поскольку китайская экономика продолжает набирать обороты и улучшаться, ожидается, что первый квартал начнется с хорошего старта. В новых исторических координатах двери открытости Китая распахиваются все шире и шире, и приведет экономику Китая к большому развитию. Мы приветствуем все страны, включая Казахстан, поделиться дивидендами и возможностями экономического восстановления Китая.
В последние годы международный статус Китая продолжает повышаться и играть все более важную роль в международных делах. Господин Посол, не могли бы Вы рассказать о нынешней дипломатии Китая?
- Под твердым руководством ЦК КПК дипломатия Китая придерживается идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, особенно идей Си Цзиньпина о дипломатии с миссией реализации великого возрождения китайской нации. В целях защиты мира во всем мире и содействия общему развитию, а также формированию сообщества единой судьбы человечества, Китай предпринимает действия по укреплению международной солидарности и сотрудничества, предлагает китайскую инициативу решения в вопросах различных кризисов и проблем, внося вклад в содействие миру и развитию во всем мире, открывая новую сферу китайской дипломатической теории и практики.
Дипломатия Китая остается верной своим первоначальным устремлениям, поддерживает фундаментальные принципы и открывать новые горизонты, преследует цели служения народу и стремится защитить законные права и интересы китайских граждан за рубежом. Мы - слуги народа, работаем ради народа. Для китайской дипломатической работы ради народа нет предела совершенству. В прошлом году мы усилили работу по консульской защите за границей, способствовали облегчению кадровых обменов и разработали первое в истории Положение консульской защиты и помощи, оптимизировали и обновляли мобильное приложение "консульские услуги Китая", функции приложения "Китайское консульство", запустили горячую линию, обеспечивающую всепогодное и круглосуточное обслуживание для зарубежных соотечественников. Мы заботимся о том, что думают наши соотечественники, заботимся об их проблемах, передадим теплоту и заботу ЦК КПК и правительства каждому соотечественнику за рубежом.
Дипломатия Китая учитывает общие интересы, активно участвует в глобальном управлении и предоставляет больше общественных благ международному сообществу. Китай выдвинул ряд крупных инициатив и предложений, таких как Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, формирование сообщества единой судьбы и осуществление высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", внося китайскую мудрость в глобальное управление и обеспечение общественных благ, способствующих миру и развитию во всем мире. Китай способствовал историческому примирению между Саудовской Аравией и Ираном, содействовал соглашению о прекращении огня на севере Мьянмы и активно предлагал китайские решения для решения региональных горячих точек и глобальных проблем. Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярного мира и общедоступную инклюзивную экономическую глобализацию, практикует подлинную многосторонность и способствует демократизации международных отношений. Китай содействует взаимному уважению и взаимопознанию между различными цивилизациями, твердо следует по правильному пути единства и сотрудничества в мире. Китай предоставляет миру новые возможности благодаря новому развитию и твердо выступает в качестве конструктивного фактора поддержания международного мира, стабильности и прогресса.
Как отмечено на центральном Совещании по внешнеполитической работе, формирование сообщества единой судьбы человечества - это благородная цель, преследуемая дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху. Г-н Посол, почему Китай выступает за формирование сообщества единой судьбы человечества?
- Концепция формирования сообщества единой судьбы человечества указывает верное направление, куда движется человечество в этот исторически важный момент, когда в мире происходят тектонические изменения. Это основная концепция идей Си Цзиньпина о дипломатии, которая представляет собой наш ответ на вопросы: какой мир построить и как его построить, и благородная цель, преследуемая дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху.
Конечная цель концепции сообщества единой судьбы человечества заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания, и тем самым открыть светлое будущее во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.
Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию сообщества единой судьбы человечества, которая очень плодотворно реализуется. Формирование сообщества единой судьбы человечества переходит из стадии концепции к созданию научной системы, из китайской инициативы превращается во всеобщий консенсус международного сообщества, из добрых устремлений переходит к применению на практике, показывая колоссальную жизненную силу. Мы уже построили различные формы сообщества единой судьбы с десятками стран и регионов - от двусторонних до многосторонних, от региональных до глобальных, от здравоохранения до киберпространства и морского развития. Со всеми странами Центральной Азии и полуострова Индокитай договорились формировать сообщество единой судьбы. Достигнуты новые успехи в развитии сообщества единой судьбы на таких площадках как Китай - Африка, Китай - АСЕАН, Китай - арабские государства, Китай - Латинская Америка. Данная концепция уже несколько раз вписывалась в резолюции ГА ООН, закреплена в резолюциях и декларациях ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.
Формирование сообщества единой судьбы человечества соответствует общим интересами и желаниям народа всех стран. Мы готовы работать с другими странами мира, включая Казахстан, чтобы внести новый вклад в содействие формированию сообщества единой судьбы человечества.
В прошлом году, после того как Казахстан и Китай подписали Cоглашение о взаимном освобождении от визовых требований, обмен кадрами между двумя сторонами стал более удобным, а сотрудничество во всех сферах продолжило углубляться. Текущий год ознаменован, как Год казахстанского туризма в Китае. Каковы перспективы казахстанско-китайских отношений в условиях качественного развития казахстанско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства и улучшения сотрудничества между двумя странами в различных областях?
- За прошедшие 30 лет с момента установления дипотношений под руководством дипломатических стратегий глав государств, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство.
2023 год стал началом еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, характеризующегося новыми прорывами в двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях. Дипломатия глав государств возглавляет развитие отношений. Президент К.К. Токаев дважды посетил Китай, главы двух стран провели теплые встречи и плодотворные переговоры и достигли важного консенсуса. Обмены на высоком уровне были тесными и углубленными, механизмы сотрудничества на всех уровнях работали бесперебойно, успешно проведено 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству. Практическое сотрудничество было улучшено, и объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые достиг 41 миллиарда долларов США, увеличившись на 32% в годовом исчислении. Качественное совместное построение "Одного пояса и одного пути" продолжает достигать существенных успехов, в Сиане запущен казахстанский логистический терминал, через территорию Казахстана прошло более 13 000 грузовых поездов Китай-Европа. Межличностное и культурное сотрудничество принесло плодотворные результаты и есть много ярких моментов в сотрудничестве между двумя странами в сфере образования, культуры, науки и технологий, туризма и других областях, вступило в силу китайско-казахстанское Cоглашение о взаимном освобождении от визовых требований, была открыта и введена в эксплуатацию первая "Мастерская Лу Баня" в Казахстане, официально подписано соглашение о взаимном создании культурных центров между двумя странами. В связи с этим, заложена прочная основа для межличностного и культурного сотрудничества.
2024 год - первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Учитывая беспрецедентные исторические возможности, Китай готов работать с Казахстаном для закрепления добрососедской дружбы, укрепления стратегической координации, углубления прагматического сотрудничества и развития связей между людьми, содействовать стабильному и долгосрочному развитию китайско-казахстанских отношений и приложить совместные усилия для создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, высоким уровнем взаимного доверия и солидарностью.
Первое, усилить дипломатическое стратегическое руководство главы государства. Продолжать использовать ведущую стратегическую роль дипломатии глав государств, чтобы направлять и ориентировать развитие китайско-казахстанских отношений. Добросовестно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, углублять политическое взаимное доверие, активизировать обмены на высоком уровне, твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы друг друга, и постоянно привносить новый смысл в вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана.
Второе, способствовать качественному развитию сотрудничества в практических сферах. Продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, такие как Межправительственный комитет сотрудничества, укреплять политическую коммуникацию и координацию, продолжать углублять сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, новой энергетике, автомобилестроении, трансграничной электронной коммерции, инвестиционной и других областях, а также культивировать новые точки роста.
Третье, построить следующее "золотое тридцатилетие" высококачественного строительства "Одного пояса и одного пути". Расширять и укреплять образцовую и ведущую роль Казахстана как первого места совместного строительства "Одного пояса и одного пути", достичь нового существенного прогресса, совместно превратить "Один пояс и один путь" в "дорогу к счастью", приносящую пользу народам обеих стран.
Четвертое, укрепить основу общественного мнения для межличностного и культурного обмена. Мы должны успешно провести Год туризма Казахстана в Китае, углублять сотрудничество в сфере образования, науки и технологий, спорта, СМИ и других областях, способствовать скорейшему созданию культурных центров, создавать больше платформ для молодежного обмена, а также постоянно доносить до общества важность вечной дружбы между двумя странами.
Пятое, усилить координацию и сотрудничество в международных делах. Китай полностью поддерживает Казахстан в выполнении своих обязанностей в качестве ротационного председателя Шанхайской организации сотрудничества и продолжит углублять координацию и сотрудничество с Казахстаном в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азия, "Китай - пять стран Центральной Азии", для совместной реализации "трех глобальных инициатив", предложенных Председателем Си Цзиньпином, построения сообщества единой судьбы человечества и продвижения мира светлого будущего во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.
14.03.2024, 11:32 235411
"В каждой эпохе есть свой Гамлет". Интервью с Гульфидой Гафуровой Эксклюзив КТ
Фото: Гульфида Гафурова
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Художественный руководитель Государственного академического театра танца, заслуженный деятель РК, ученица Булата Аюханова Гульфида Гафурова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о работе над балетом "Гамлет. Принц датский".
Поздравляем Вас с триумфальной премьерой восстановленного балета по одноименной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет. Принц датский". Расскажите, как сегодня произошло возвращение балета на сцену.
- Сегодня у нас спектакль, который мы показываем, - восстановленный и видеопроекция: самое основное то, что мы его восстановили и сделали видеопроекцию. Спектакль идет уже во второй редакции. Первая была, вот как сегодня Гюзель Булатовна (Аюханова - дочь балетмейстера. - Прим. ред.) озвучила, в Одессе была премьера в 1975 году.
В настоящее время это уже вторая редакция, вы прекрасно знаете, что Булат Газизович всегда делал какие-то корректировки, редакции исходя из индивидуальности исполнителей. Поэтому (когда. - Прим. ред.) у нас появился Мади Касымов (ведущий артист балета Государственного академического театра танца РК . - Прим. ред.), он на него отредактировал этот балет. Но в любом случае,весь музыкальный материал Аиды Петровны Исаковой (известный композитор, педагог, пианистка. - Прим. ред.) остался неизменным.
Каковы были изменения в этой редакции?
- Булат Газизович сделал вторую редакцию, но весь музыкальный материал Аиды Петровны Исаковой остался тот же, все мизансцены, весь порядок и вся постановка, порядок номеров остались без изменений. Но, конечно же, какие-то технические особенности уже были отредактированы под исполнителя - я имею в виду главных героев. Я считаю, что в этот раз у нас в этой версии очень насыщенная техническая сторона. Потому что Дияр (Акенев. - Прим. ред.), сегодняшний исполнитель роли Гамлета, и Мади Касымов - очень технические танцовщики, на которых можно продемонстрировать всю сложность нашей балетной техники.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об исполнителях главных партий.
- И, конечно, сегодня у нас у очень многих была премьера. Айнур Мукашева, которая исполняла партию Гертруды, она уже танцевала этот спектакль, как и Дияр Акенев. Партию Офелии исполнила впервые - премьера была у Айи Мелис, еще одна премьерная партия - министр двора Полоний, также партию Лаэрта исполин Асылбек Исмаил, и, конечно, для нас сегодня было открытие - хороший танцовщик, очень молодой, первый год работает - это Ильяс Заманбек, который исполнил партию Клавдия - брата покойного короля.
О видеопроекции…
- И основной акцент, конечно, у нас сегодня был на видеопроекции. В видеопроекции мы не хотели показать место локации - где что происходит. В видеопроекции основная задача - с нашим прекрасным видеографом Ерболом Бисеновым, с которым мы сотрудничаем уже не первый спектакль, у нас уже по счету это, по-моему, это уже шестой или даже седьмой спектакль, который мы работаем с ним, мы уже как бы в тандеме, он нас понимает, нашу специфику и знает, что нам нужно - мы не делаем иллюстрацию, мы не делаем конкретные локации, мы просто нашей визуальной картинкой - видеопроекцией хотим подчеркнуть настроение спектакля, показать ту эпоху, ту атмосферу. И я думаю, что сегодня это у нас получилось, потому что очень много хороших отзывов. Картинка - визуальная видеопроекция была замечательная, она абсолютно не перебивала исполнителей балета на сцене, наоборот, она только подчеркивала их настроение, атмосферу XVI века, времена Шекспира, Гамлета.
Как Вы оцениваете балетную постановку в целом?
- Спектакль очень сложный, по образам очень тяжелый, но в любом случае это классика, это мировая классика, это всемирно известное произведение. Конечно, к этому мы отнеслись очень серьезно и ответственно. Я хочу сейчас повторить слова Булата Газизовича (Аюханова. - Прим. ред.). Когда он ставил этот спектакль, он говорил, что в каждой эпохе есть свой Гамлет. Человек с обостренным чувством справедливости, который не терпел предательства, тем более убийства, не терпел сплетен, козней и лжи. Гамлет был очень открытым молодым человеком и стоял за правду и справедливость. И за это все окружающие считали его безумным. Хотя он самый нормальный из них всех.
Можете что-то сказать по поводу самой работы над спектаклем? С точки зрения балетмейстера, с точки зрения постановщика, как это вообще все было?
- Мне, знаете, очень повезло, что я присутствовала на постановке второй редакции Булата Газизовича. На каждой репетиции. Я слышала, что хотел Булат Газизович, какие были у него требования к каждому персонажу.
И я это сохранила в себе и стараюсь сейчас то же самое передать, именно чтобы это была идея и постановка - сохранить оригинал постановки Булата Газизовича. Да, мы можем, конечно, корректировать какую-то диагональ или какой-то пируэт под исполнителя, но основные - вот эту вот идею, эти жесты, настроение, эмоциональное состояние каждого персонажа… Я просто хорошо знаю, чего хотел Булат Газизович. Поэтому у нас сегодня видеопроекция получилась очень удачно, потому что я точно передала нашему видеографу Ерболу именно то, чего хотел Булат Газизович. Настроение каждого исполнителя, именно персонажа, действующего лица. Потому что когда я присутствую на репетиции, я все это помню и стараюсь это передать нашим артистам балета. Но я думаю, что, конечно, работы еще много, потому что они молодые, еще не совсем опытные. Но в любом случае мы будем добиваться именно оригинального исполнения.
Поздравляем Вас с великолепной премьерой! Большое спасибо за интервью!
12.03.2024, 12:26 241051
Генсек ОДКБ: Надеемся на политическую трезвость руководства Армении
Фото: Depositphotos
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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал о нынешних взаимоотношениях организации с руководством Армении, миротворческой работе ОДКБ и оценил ситуацию с безопасностью в Евразии, сообщает ТАСС.
Имангали Нургалиевич, Вы недавно вернулись из Казахстана, где у Вас был ряд рабочих встреч, посвященных взаимодействию с ОДКБ. Как Вы в целом оцениваете свой визит?
- Я оцениваю состоявшийся визит в Астану положительно. Прошли встречи с министром иностранных дел, секретарем Совета безопасности и министром обороны Республики Казахстан, председателем мажилиса парламента. Политическое руководство Казахстана, председательствующего в текущем году в ОДКБ, одобрило подготовленный секретариатом план мероприятий организации на 2024 год. План в свою очередь базируется на приоритетах председательства Республики Казахстан, представленных на саммите Совета коллективной безопасности в Минске в ноябре прошлого года. В плане сделан акцент на уставных задачах, коллективной военной составляющей, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии парламентской ассамблеи организации. Из ближайших мероприятий, реализация которых обсуждалась в Астане, стала подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в июне текущего года.
Нам следует ожидать масштабных мероприятий в рамках реализации военной и военно-технической составляющих работы организации?
- Все мероприятия по этому направлению будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на текущий год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации - Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности. Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие-2024", "Нерушимое братство - 2024", специальные учения "Поиск-2024", "Эшелон-2024", "Скала-2024", "Кобальт-2024", совместные учения "Рубеж-2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации.
Как Вы оцениваете перспективы принятия целевой межгосударственной программы?
- Работа по принятию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ. В конце февраля - начале марта состоялось заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ и членов рабочей группы по доработке проекта ЦМП. Проект программы был одобрен постоянным советом ОДКБ и направлен на внутриведомственное согласование в государства-члены. Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающего масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии секретариат сможет представить результаты этой работы.
В последнее время в информационном поле много спекуляций на тему дальнейшего участия Армении в работе ОДКБ. Официальные лица в Армении делают достаточно резкие заявления. Как Вы видите дальнейшее взаимодействие организации и Республики Армения?
- Ереван, действительно, в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации.
Однако ожидает ли секретариат и Вы, как главное административное лицо организации, такого заявления от Армении?
- И я, и секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе.
Что в настоящее время происходит с миротворческим треком в деятельности организации?
- Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира. Республика Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств - членов ОДКБ в контактах с секретариатом ООН по миротворчеству. В сентябре прошлого года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.
Имангали Нургалиевич, каковы Ваши ожидания от текущих глобальных изменений в системе международных отношений в плане обеспечения региональной безопасности в Евразии?
- Эти изменения носят поистине глобальный характер, и мир, очевидно, уже не будет прежним. Мы видим, что в наибольшей степени страдает глобальная система управления международными процессами, многие кризисы становятся неуправляемыми, и это самым негативным образом сказывается на региональной безопасности, растут риски, связанные с транснациональными угрозами. В этой ситуации на региональные системы безопасности ложится основная нагрузка, что побуждает их изыскивать дополнительные ресурсы, в том числе дипломатические и политические, разрабатывать новый инструментарий, создавать принципиально новые форматы взаимодействия. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Число угроз и вызовов в Евразии растет, их качество меняется и требует дополнительного внимания региональных структур. В целом, на мой взгляд, в обозримой перспективе по мере становления полицентричной системы международных отношений мы столкнемся с необходимостью повышения уровня ответственности региональных систем безопасности, а также, возможно, расширения их функционала.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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