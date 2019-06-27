В Алматы 30% субъектов МСБ воспользовались налоговой амнистией

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В Алматы 30% субъектов малого и среднего бизнеса, подпадающих под налоговую амнистию , погасили недоимку по налогам, передает Kazakhstan Today.

Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что по состоянию на 1 октября 2018 года всего по городу имели налоговую задолженность на лицевых счетах 16 692 налогоплательщика (НП). С момента начала налоговой амнистии и по состоянию на 20 июня 2019 года 5 105 НП, или 30,6%, погасили недоимку на сумму 926,9 млн тенге, по которым списаны пени на сумму 274,8 млн тенге, списано штрафов на общую сумму 7,7 млн тенге. Тем самым 11 587 НП имеют возможность воспользоваться преимуществами проведения налоговой амнистии", - проинформировали в ведомстве.

Для улучшения налогового администрирования проведения с февраля 2019 года во всех районных управлениях созданы комиссии по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки разработаны в соответствии со статьей 57-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".





Согласно статье 57-1 Налогового кодекса, при условии уплаты налогоплательщиком в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года суммы недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению в бюджет, а также подлежит списанию в порядке, установленном уполномоченным органом:

1) сумма пени, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленная на сумму указанной недоимки за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты. При этом пеня списывается по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;

2) сумма штрафа, наложенная за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка.





Списание пеней и штрафов распространяется на случаи досрочного исполнения налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога или другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии с налоговым законодательством РК и законодательством РК о реабилитации и банкротстве.





В ДГД пояснили, что данные нормы не распространяются на: 1) подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков; 2) налогоплательщиков, осуществлявших по состоянию на 1 октября 2018 года один или несколько из следующих видов деятельности: недропользование, за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей; производство подакцизной продукции; 3) физических лиц, за исключением налоговой задолженности, образовавшейся в связи осуществлением предпринимательской деятельности, деятельности частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.





В связи с этим ДГД по Алматы призвал субъектов малого и среднего бизнеса освободиться от накопленных долгов, тем самым сняв с себя ограничения. Налоговая амнистия продлится до конца текущего года.





По всем вопросам о проведении налоговой амнистии налогоплательщики могут обращаться в управление по работе с задолженностью ДГД по Алматы по телефонам 267-69-66, 272-0012.

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