Комитет госдоходов подвел первые результаты налоговой амнистии

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Комитет госдоходов Министерства финансов РК подвел первые результаты налоговой амнистии, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 15 февраля 2019 года 29 278 налогоплательщиков погасили сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 6 млрд тенге. По данным налогоплательщикам подлежат списанию пени на сумму 1,1 млрд тенге и штрафы на сумму 200 млн тенге. На сегодняшний день по 968 налогоплательщикам списаны пени на сумму 20,4 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

По предварительным данным, под амнистию подпадают 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге.

При этом обращаться в органы государственных доходов субъектам малого и среднего бизнеса не нужно: списание пеней и штрафов будет проводиться без заявления налогоплательщика, за исключением тех налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате налогов или находятся в реабилитационной процедуре.

Также в настоящее время во исполнение поручения главы государства по проведению налоговой амнистии для физических лиц путем списания начисленной пени при условии уплаты основного долга органами государственных доходов разработаны поправки в законодательные акты РК. Они направлены на согласование в заинтересованные государственные органы", - уточнили в КГД.

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