В Алматы массово демонтируют незаконно построенные торговые объекты
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 27 января по 17 февраля планируется массовый демонтаж незаконно построенных торговых объекты, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
На сегодняшний день в городе насчитывается порядка 500 незаконно установленных НТО на землях госфонда. По ним начата работа по сносу и вручению уведомлений о необходимости проведения добровольного демонтажа. Первые более 200 хозяев НТО уже получили письменные предупреждения", - проинформировали в акимате.
Также подчеркивается, что во всех районах города созданы специальные рабочие комиссии, в состав которых вошли представители государственных органов, департамента полиции Алматы, депутаты маслихата, члены общественного совета и НПП РК "Атамекен".
В процессе демонтажа предусмотрено отключение от инженерных коммуникационных сетей, электричества и водоснабжения. Департаментом полиции города совместно с акиматами районов будет обеспечен общественный порядок и безопасность на месте демонтажа", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в городе предпринимаются усилия по снижению уровня стихийной торговли.
По итогам мониторинга на территории города выявлены 49 локаций массового скопления стихийной торговли, где самовольно размещаются свыше 1,2 тысячи торговцев. В отношении незаконной стихийной торговли применяются административные меры по статьям 204 (Торговля в неустановленных местах) и 505 (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов) КоАП РК. В 2024 году в ходе совместных рейдов с полицией к административной ответственности было привлечено более 1,9 тысячи субъектов стихийной торговли", - заявили в акимате.
Между тем в Алматинской области за последние две недели мониторинговые группы выявили семь объектов, возводимых без разрешительных документов.
Материалы по всем случаям уже направлены в суд, где будет решаться дальнейшая судьба самостроев", - сообщили в акимате региона.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля области заверили, что проверки продолжатся.
Нарушителей ждут штрафы, а незаконные постройки - снос. Только за последний месяц по административным делам, связанным с нарушениями в сфере строительства, наложены штрафы на общую сумму 8 843 324 тенге", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.