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В Алматы мониторинговая группа оценит готовность объектов культуры к возобновлению работы

20.05.2020, 11:45 6049
Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с Главным государственным санитарным врачом мегаполиса Жандарбеком Бекшиным и руководителем городского управления культуры Ернаром Курмашевым провел встречу с руководителями культурных учреждений и предприятий, передает Kazakhstan Today.
 
В совещании приняли участие руководители городских организаций культуры и искусства, а также представители частных организаций.
 
В ходе встречи рассмотрен вопрос возобновления работы объектов культуры.
 
В настоящее время в мегаполисе 134 организации культуры, в том числе 41 республиканская, 40 городских, 6 ведомственных и 47 частных. Всего в сфере культуры работают 8500 человек.
 
Согласно информации городского управления культуры, первый этап смягчения карантинных мер для объектов культуры начнется 25 мая 2020 года. С этого дня допускается проведение индивидуальных и групповых репетиций, не превышающих одновременное скопление до 30 человек, без допуска зрителей и посетителей, при строгом соблюдении санитарно-дезинфекционного режима.
 
При этом руководителям организаций культуры рекомендовано: перевести на удаленный режим работы сотрудников, чья работа может проводиться в дистанционном формате; повсеместно установить санитайзеры для обработки рук на входе и выходе; использовать одноразовые маски и перчатки всем сотрудникам; мыть полы и обрабатывать все поверхности столов, полок, стульев, поручней лестниц, дверей дезинфекционными средствами не менее 3 раз в день с последующим проветриванием помещения на 15 минут; обеспечить исправное функционирование системы вентиляции.
 
На следующем этапе исходя из эпидемиологической ситуации будет рассматриваться вопрос допуска горожан на объекты культуры с сохранением требований ограничения количества одновременного нахождения посетителей в зависимости от площади залов с сохранением социальной дистанции и не более 50%-ным заполнением зала.
 
Массовые культурно-досуговые и зрелищные мероприятия запрещаются до 1 июля.
 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обратил внимание руководителей объектов культуры на важности строгого соблюдения всех мер безопасности и надлежащего проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. В особенности акцент сделан на алгоритме действий в рамках первого этапа возобновления работы объектов культуры. 
 

Мы должны обеспечить усиленный дезинфекционный режим и соблюдать все требования, которые предусмотрены в алгоритме работы музеев, галерей, кинотеатров и иных объектов культуры. В организациях должно быть предусмотрено ответственное лицо, контролирующее соблюдение противоэпидемиологических мер – проведение термометрии, использование перчаток и масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены, проведение инструктажа среди персонала, наличие моющих дезинфицирующих средств, обеспечение индивидуального приема пищи в специально отведенных помещениях, создание условий для соблюдения личной гигиены, в частности частого мытья рук", - сказал Ж. Бекшин. Также администрациям организаций рекомендуется обеспечить развозку сотрудникам, которые не имеют личного автотранспорта.

 
В ходе встречи выступили директоры Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова Ю. Якушев, Дворца студентов имени У. А. Жолдасбекова – Ж. Карманова, управляющий директор, актриса театра ARTиШОК А. Тарасова и другие.
 
Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров отметил первостепенность задачи по обеспечению безопасности как зрителей, так и работников сферы культуры. Управлению культуры города поручено создать мониторинговую группу по предварительной оценке готовности объекта вышеуказанным эпидемиологическим требованиям. В случае необеспечения норм безопасности объектам не будут выдаваться акты готовности к карантинным мероприятиям. Установлена персональная ответственность первых руководителей за соблюдение мер безопасности.
 

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