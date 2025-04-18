В Алматы открылся банк грудного молока для новорожденных

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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы впервые в РК реализован новый проект: Индивидуальный банк грудного молока. Об этом - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы впервые в РК реализован новый проект: Индивидуальный банк грудного молока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.





Проект направлен на спасение жизней самых уязвимых пациентов: недоношенных и новорожденных с особыми медицинскими потребностями, которые не могут получать естественное питание напрямую от своей матери.





Индивидуальный банк грудного молока - это важная инициатива, направленная на поддержку новорожденных, которые нуждаются в интенсивной терапии. В условиях стационара, когда малыш не может получать грудное молоко от своей матери по различным причинам (например, из-за медицинских показаний при осложненных родах), такой банк становится незаменимым ресурсом. Особенно важно поддержать матерей, которые вынужденно разлучены со своими новорожденными, находящимися в реанимации. Организация процесса безопасного сцеживания и хранения грудного молока не только обеспечит младенцев ценным питанием, но и поможет сохранить лактацию, снизит стресс у матерей и укрепит их связь с ребенком даже после тяжелых осложненных родов", - отметили в министерстве.





По данным Минздрава, сцеживание грудного молока осуществляется в стерильные индивидуальные емкости с обязательной маркировкой (ФИО, дата и время сцеживания) под контролем медицинской сестры. Допускается использование как индивидуальных, так и клинических молокоотсосов. Все действия проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм.





Банк представляет собой запас сцеженного молока, собранного в стерильные емкости и хранимого при низких температурах для кормления ребенка при невозможности грудного вскармливания. Здесь может храниться сцеженное нативное (сырое) молоко, охлажденное (хранящееся при 4 ± 2 °С) и замороженное (при -18…-20 °С).





В будущем Министерство здравоохранения планирует открыть аналогичные банки в каждом перинатальном центре страны 3-го уровня помощи, куда поступают беременные женщины с факторами высокого риска и где рождаются недоношенные и маловесные дети.





Грудное молоко признано оптимальным питанием для новорожденных: оно содержит идеально сбалансированный комплекс питательных веществ и ферментов, необходимых для полноценного роста, развития и формирования устойчивого иммунитета ребенка. Его уникальный состав обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний и способствует формированию долгосрочного здоровья.