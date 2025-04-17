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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылся международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии". Организаторами форума выступили генеральное консульство КНР в Алматы, информационное агентство "Синьхуа" (КНР), экспертный клуб "Один пояс и один путь", передает корреспондент агентства.





В ходе форума ожидаются доклады, дискуссионные выступления. С приветственным словом выступят генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, глава представительства МИД РК в Алматы Жанибек Абдрашов, руководитель представительства информационного агентства "Синьхуа" в Москве Ху Сяоган.









На пленарном заседании форума обсудят новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества Китая и стран Центральной Азии, модернизацию внешней политики Китая в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, процессы модернизации в Центральной Азии на фоне китайской парадигмы развития и другие вопросы. Модерирует пленарное заседание председатель правления экспертного клуба Булат Султанов.