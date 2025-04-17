16.04.2025, 10:23 34131

В Алматы открылся международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии"

В Алматы открылся международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии"
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылся международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии". Организаторами форума выступили генеральное консульство КНР в Алматы, информационное агентство "Синьхуа" (КНР), экспертный клуб "Один пояс и один путь", передает корреспондент агентства.

В ходе форума ожидаются доклады, дискуссионные выступления. С приветственным словом выступят генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, глава представительства МИД РК в Алматы Жанибек Абдрашов, руководитель представительства информационного агентства "Синьхуа" в Москве Ху Сяоган.


На пленарном заседании форума обсудят новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества Китая и стран Центральной Азии, модернизацию внешней политики Китая в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, процессы модернизации в Центральной Азии на фоне китайской парадигмы развития и другие вопросы. Модерирует пленарное заседание председатель правления экспертного клуба Булат Султанов.
 
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Теги:ФорумЦААлматыКитай

новости по теме

16.04.2025, 20:43 13461

Глава государства подписал соглашение с Кипром о передаче осужденных

Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц", сообщает пресс-служба Акорды.

В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности.

При этом установлены условия, при соблюдении которых может быть передано осужденное лицо:

  • наличие добровольного согласия осужденного о передаче;
  • осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;
  • деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в соответствии с законодательством стороны исполнения приговора.

Отмечается, что в передаче может быть отказано по следующим причинам:

  • если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может нанести угрозу ее суверенитету, безопасности или общественному порядку;
  • осужденное лицо не возместило ущерб по приговору;
  • в стране вынесения приговора в отношении осужденного лица, подлежащего передаче, осуществляется уголовное преследование.
 
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Теги:КазахстанКипрОсужденные
16.04.2025, 19:41 16591

Технический каннабис могут разрешить выращивать в Казахстане

Технический каннабис могут разрешить выращивать в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе рассмотрели предложение разрешить культивировать технический каннабис в промышленных целях, передает корреспондент агентства.

В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны законопроектом предлагается на законном уровне урегулировать вопросы определения сортов растений конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях", - сообщили в пресс-службе мажилиса.


Министерством сельского хозяйства будет определяться допустимое содержание тетрагидроканнабинола (наркотического соединения) в растении конопли (каннабиса), предположительно, до 0,3%.
 
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Теги:разрешениеканнабис
16.04.2025, 19:08 18621

Олжас Бектенов обсудил с главой CITIC Construction сотрудничество в сфере развития инфраструктуры

Ян Цзяньцян выразил заинтересованность в расширении сотрудничества
Олжас Бектенов обсудил с главой CITIC Construction сотрудничество в сфере развития инфраструктуры
Фото: primeminister.kz
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем. Внимание уделено сотрудничеству в области реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает primeminister.kz.

Обсуждены итоги совместной работы по реконструкции автодорог Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш протяженностью 768 км и 363 км соответственно и модернизации завода по производству дорожного битума Caspi Bitum.

Руководитель правительства отметил необходимость обеспечения высокого качества и сроков строительства, выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь председатель CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцян выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в агропромышленном секторе и реализации совместных проектов в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
 
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Теги:КазахстанКитайсотрудничество
16.04.2025, 18:11 19696

Госномера для самокатов и велосипедов могут ввести в Казахстане

Госномера для самокатов и велосипедов могут ввести в Казахстане
Фото: depositphotos
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные номера для самокатов и велосипедов могут ввести в Казахстане, сообщил в ходе брифинга в мажилисе заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

На площадке межведомственной рабочей группы (...) в Министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок. В том числе есть предложение по внедрению (практики. - Прим. ред), как за рубежом - мы изучали опыт Швейцарии, где не только на самокатах есть госномер, но и даже на велосипедах. Поэтому, действительно, эта норма и предложение очень актуальны и у нас находится на стадии активной работы", - заявил Санжар Адилов.


Напомним, количество ДТП за год увеличилось почти вдвое, до 15,9 тысячи за январь-август 2024 года. Водители мопедов стали виновниками 689 ДТП, водители малых электрических транспортных средств - 91 ДТП, водители электросамокатов - 41 ДТП. Наиболее распространенными видами ДТП были наезд на пешехода, лобовое столкновение и опрокидывание транспортного средства.
 
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Теги:РКСамокатыГосномер
16.04.2025, 17:01 24871

Налоговый кодекс и парламентская дипломатия: председатель мажилиса отчитался перед Токаевым

Проведены пленарные заседания по рассмотрению государственными органами обращений граждан
Налоговый кодекс и парламентская дипломатия: председатель мажилиса отчитался перед Токаевым
Фото: Акорда
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущих итогах деятельности палаты, сообщает Акорда.

В частности, председатель мажилиса сообщил о результатах первого чтения проекта нового Налогового кодекса и работе по законодательному обеспечению поручений президента, данных на заседании Национального курултая в Бурабае.

Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, проведены пленарные заседания по рассмотрению государственными органами обращений граждан, поступивших в ходе выездов депутатов в регионы, а также по вопросам реализации политических реформ президента.

Главе государства также представили информацию об осуществлении проектов партии AMANAT - "Қарызсыз қоғам", "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Школа акимов".

Кроме того, Ерлан Кошанов доложил о результатах парламентской дипломатии. В частности, делегация парламента приняла участие в 150-й Ассамблее межпарламентского союза в Ташкенте, где представила информацию о реализации реформ главы государства по обеспечению социальной справедливости. Активная работа ведется и по линии парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.

Ранее в ходе встречи с общественностью Шымкента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по налоговой реформе.
 
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Теги:ТокаевКошановОтчет
16.04.2025, 16:24 26461

Местные полицейские службы расформируют в Казахстане

Местные полицейские службы расформируют в Казахстане
Фото: polisia.kz
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении проект законодательных поправок, исключающих понятие "местная полицейская служба", передает корреспондент агентства.

Поправками исключается понятие "местная полицейская служба". Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике. В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия. Однако служба вместо своих основных функций - обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности, стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоз отходов со строительных объектов и другие", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.


МВД предлагается реорганизовать МПС и управление административной полиции, создав на их базе два управления: по профилактике правонарушений и по обеспечению общественной безопасности. Каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.

Вместе с тем в рамках законопроекта предусматривается введение ежемесячных выплат вдовам (пожизненно) и детям (до достижения 23-летнего возраста) всех сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В эту категорию внесены члены семей сотрудников, погибших до 31 декабря 2021 года (до введения в действие соответствующего закона от 1 января 2022 года).
 
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Теги:ПолициявыплатыМПС
16.04.2025, 11:53 42381

На здравоохранение в 2025 году запланировано 2 трлн тенге

На здравоохранение в 2025 году запланировано 2 трлн тенге
Фото: Пресс-служба правительства
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году на сферу здравоохранения планируют выделить 2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба правительства.

На финансирование отрасли в этом году запланировано 2 трлн тенге, в 2024 году выделялось 2,8 трлн тенге, в 2023 году - 4,467 трлн тенге", - проинформировали в пресс-службе кабмина.


Также отмечается, что Министерством здравоохранения увеличено количество квот на подготовку профильных (узких) специалистов до 2,5 тысячи мест. Повышена стипендия на 20% бакалаврам и интернам, на 15% - резидентам, магистрантам и докторантам.

С 1 сентября прошлого года на 50% увеличен размер ежемесячных государственных стипендий для студентов медколледжей. Общее количество выпускников медицинского профиля в 2024 году составило 10 570 человек, из них 52% обучались по госзаказу. За счет мер соцподдержки удалось снизить дефицит врачей в регионах на 19%, а нехватку среднего медперсонала уменьшить на 7%", - сообщили в правительстве.


В настоящее время в сфере здравоохранения Казахстана трудятся более 270 тысяч медицинских работников, включая 81 285 врачей и 190 644 представителя среднего медперсонала.
 
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Теги:ЗдравоохранениеФинансирование
16.04.2025, 11:11 43126

Двухнедельные испытания теплосетей начнутся в Алматы

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей
Двухнедельные испытания теплосетей начнутся в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двухнедельные гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в Алматы с 21 апреля, сообщает акимат мегаполиса.

С 21 апреля по 6 мая 2025 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. В эти дни ежедневно с 4 до 7 утра, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности", - заявили в пресс-службе со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".


Подчеркивается, что в рамках проведения работ возможны локальные технические отклонения - например, появление влаги на поверхности или повреждение покрытия.

График проведения испытаний теплосетей

21 апреля:

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина;
  • Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой;

с 21 апреля по 8 мая:

  • Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;

21 и 22 апреля:

  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан - Маметовой - Абылай хана;

22 апреля:

  • Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда;

22 и 23 апреля:

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобоякова - Назарбаева -Маметовой - Уалиханова - Айтеке би;

23 апреля:

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
  • Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская;
  • Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
  • Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека;
  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;

с 23 по 25 апреля:

  • Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская;
  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова -Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;

24 апреля:

  • Наурызбайский район: Базарбай Жұманиязов - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш;
  • Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, в контуре улиц Рыскулова - Жансугурова - Тихова - Глазунова;
  • Бостандыкский район: Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
  • микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова- Басенова;
  • Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД;

24 и 25 апреля:

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева -Ашимова - Ислама Каримова;

25 апреля:

  • Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
  • Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи;

28 апреля:

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева;
  • Алатауский район: поселок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;

с 28 апреля по 6 мая:

  • Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - река Есентай;

29 и 30 апреля:

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - река Большая Алматинка;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Назарбаева - Шевченко - Желтоксан - Сатпаева - Сейфуллина - Абая - Досмухамедова;

30 апреля:

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова;

5 мая:

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова;

5 и 6 мая:

  • Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону", - добавили в пресс-службе.


Ранее в правительстве подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 годов.
 
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Теги:ИспытаниеТеплосетиАлматы

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