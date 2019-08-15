Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - В Алматы при помощи спецтехники расширяют русло реки Каргалы, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали об обстановке на реке Каргалы по состоянию на 11.50.

Река Каргалы протекает по территории Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов. На всех участках, подверженных подтоплениям, выставлена специальная техника, которая проводит работы по увеличению пропускной способности русла реки.





По данным "Казселезащиты", в настоящее время прекратилось выклинивание воды из озера, в эвакуационном канале поверхностный сток отсутствует. На гидропосту "Плотина Каргалы" расход воды составляет 3,33 кубометра в секунду, мутность воды 4 балла.

В настоящее время случаев подтопления частных жилых домов и дворовых территорий, расположенных вдоль русла реки в черте города, не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

О текущих работах рассказал и пресс-секретарь акима мегаполиса Асет Мукажанов.

Службы ЧС Алматы проводят берегоукрепительные работы. Кроме того, специалисты работают над снижением уровня селевых потоков и выводят их за пределы мегаполиса", - написал он на своей странице в Instagram.

В городском ДЧС пояснили, что в связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца, 14 августа текущего года, в 06.20, произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам.

В связи с этим открыты горячие линии ЦУКС КЧC МВД РК (53-32-79) и ДЧС Алматы (278-20-83, 278-20-84).

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