В связи с селевой обстановкой в Алматы открыты горячие линии

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Горячая линия открыта в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы в связи с селевой обстановкой в городе, передает Kazakhstan Today.

В связи с произошедшим небольшим селевым выбросом в Алматы создан республиканский и городской оперативный штаб в Комитете по ЧС МВД РК и департаменте по ЧС Алматы. Открыта горячая линия ЦУКС КЧC МВД РК 53-32-79.

Кроме этого, открыта горячая линия ДЧС - 278-20-83, 278-20-84.

В городском ДЧС пояснили, что в связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца, 14 августа текущего года, в 06.20, произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам.

Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сирено-речевые устройства. Для оповещения населения также направлены пожарные подразделения Наурызбайского района, дорожно-патрульные экипажи через сигнально громкоговорящую связь. Приведены в готовность пункты приема пострадавшего населения в Наурызбайском районе, для эвакуации подготовлены школы в Бостандыкском районе. На участке вдоль русла речки Каргалы Наурызбайского района была отключена подача газоснабжения и обесточена электроэнергия. "Обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники", - резюмировали в ДЧС.

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