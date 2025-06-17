В Астане прошла церемония открытия Года туризма Китая в Казахстане

Фото: МТС РК

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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном музее РК в Астане состоялась торжественная церемония открытия Года туризма Китайской Народной Республики в Казахстане, а также выставки "Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан", сообщает пресс-службу Минтуризма.





Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов отметил, что Казахстан и Китай являются дружественными странами, имеющими прочные связи во всех сферах. По его словам, в настоящее время отношения между двумя странами выходят на новый уровень в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а туризм стал важным фактором сближения народов.





От всей души поздравляю вас с открытием Года туризма Китая в Казахстане! В прошлом году в Астане президент РК Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявили 2025 год Годом туризма Китая в Казахстане. Сегодняшнее событие стало продолжением успешного проведения Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году. Масштабное мероприятие открывает новую страницу в туристическом сотрудничестве между нашими странами. В этой связи выражаю особую благодарность министру культуры и туризма КНР Сунь Ели, который внес огромный вклад в развитие туристических и культурных обменов между нашими государствами", - сказал министр туризма и спорта РК.





В рамках Года туризма Китая в Казахстане Ербол Мырзабосынов предложил ряд инициатив для поддержки туристических проектов между двумя странами.





В частности, он предложил внедрить в Казахстане программу Welcome Chinese, которая позволит создать комфортные условия для китайских туристов. Эта программа поможет гостиницам, туристическим компаниям и объектам адаптироваться под нужды гостей из Китая. Также министр предложил провести уникальный пограничный марафон на стыке туризма, спорта и культуры, а также усилить академическую мобильность между туристическими вузами двух стран для обмена знаниями и опытом.





Отметим, что 2024 год стал важным этапом в развитии взаимного туризма между Казахстаном и Китаем. В рамках Года туризма Казахстана в Китае было проведено 37 мероприятий в крупнейших городах Поднебесной, что привело к многократному росту туристического потока. В 2023 году Казахстан принял 367 тысяч китайских туристов, тогда как в 2024 году - 655 тысяч, что на 78% больше.





Напомним , на форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай - Центральная Азия" первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр подчеркнул, что в прошлом году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии составил $95 млн.



