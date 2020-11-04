Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области идёт активное строительство объектов возобновляемых источников энергии. В 2021 году планируется запустить в работу солнечную электростанцию на 100 МВт в Балхаше, передает Kazakhstan Today.

В регионе запущены в работу четыре солнечных электростанции мощностью 200 МВт. Они установлены вблизи Сарани, Жезказгана, Балхаша и посёлка Агадырь.

Кроме этого, в области функционируют биогазовые станции и мини-гидроэлектростанция. Общая выработка по всем возобновляемым источникам энергии по итогам 2019 года составила 176 млн кВт-ч, а по итогам I квартала этого года - 54 млн кВт-ч.

На сегодняшний день акиматом области совместно с ТОО "KAZ GREEN ENERGY" реализуется ещё один проект строительства солнечной электростанции близ микрорайона "Конырат" в Балхаше мощностью 100 МВт. Площадь территории под солнечную электростанцию составляет 140 гектаров. Станция будет состоять из 192 350 двусторонних фотоэлектрических панелей. Каждая мощностью 520 Вт. Планируется, что эта солнечная электростанция будет вырабатывать 170 млн кВт электроэнергии в год. Дата окончания первого этапа запуска (50 МВт) - август 2021 года. Следующий этап (50 МВт) запланирован на декабрь 2021 года.

Электроэнергия будет подаваться на подстанцию "Конырат". Основной её потребитель - группа "Казахмыс". Все металлоконструкции, используемые при строительстве, казахстанского производства. Трудоустроим около 25-30 человек. Благодаря запуску этой солнечной электростанции выбросы углекислого газа сократятся на 170 тысяч тонн в год. Проект окупится примерно через 7-8 лет", - говорит руководитель проекта, представитель KAZ GREEN ENERGY Ертай Альжанов.

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