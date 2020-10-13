Аким Карагандинской области дал поручения по развитию Сатпаева, Жезказгана и Улытауского района

Караганда. 12 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил Жезказганский регион с рабочей поездкой, передает Kazakhstan Today.

В ходе поездки аким поднял вопросы развития Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района области. О перспективах и планах по развитию городов и района рассказали на совещании местные акимы.

В частности, глава Жезказгана Кайрат Абсаттаров проинформировал, что в 2021 году планируется открыть 35 объектов МСБ на 2 млрд тенге. Предполагается создать 70 рабочих мест. На сегодняшний день доля МСБ в экономике города составляет 16%, к 2021 году прогнозируется увеличить её до 20%.

Кроме того, в следующем году приступят к реализации проекта "Строительство биоэлектростанции ТОО "KazGreenEnergy". Станция будет работать по уникальной "зелёной" технологии. В качестве сырья должны использоваться твёрдые бытовые отходы полигона ТБО.

В Улытауском районе ставка делается, как многим уже известно, на развитие туризма. С введением новых объектов на следующий год планируется создать 244 рабочих места. По словам акима Улытауского района Берика Абдыгалиулы, в 2021 году будет построена гостиница, саумал-центр, этноаул, ипподром для развития конного туризма.

В развитии Сатпаева в этом году существенно помогла Дорожная карта занятости. В городе реализуется 17 проектов на сумму около трёх млрд тенге.

Были приведены в порядок дороги, скверы, сделан ремонт в школах и детских садах. В целях обеспечения населения досугом, в том числе молодёжи, планируется реконструкция спортивных объектов, таких как стадион "Юность" (под легкоатлетический центр) и плавательный бассейн", - сообщил глава Сатпаева Аскар Идрисов.

Женис Касымбек особый акцент сделал на досуге и занятости молодых людей.

В Сатпаеве много молодёжи. Важно создавать как рабочие места, так и давать чёткое понимание того, что будет через 5-10 лет, какие есть перспективы развития города. Надо искать альтернативные отрасли, которые помогут вашему региону развиваться", - обратился аким области к Аскару Идрисову. Он поручил предоставить чёткий план развития города.

Один из индикаторов работы любого акима - создание рабочих мест и комфортной среды для проживания, сказал Женис Касымбек в завершение рабочего совещания. Аким поручил прилагать больше усилий для реализации новых проектов, привлекать инвестиции, а не только полагаться на работу градообразующих компаний.

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