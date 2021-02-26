В Казахстане кардинально упростят процедуры определения инвалидности

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального совета общественного доверия поручил кардинально упростить процедуры определения всех категорий инвалидности, передает Kazakhstan Today.

Следующий важный вопрос - это создание максимально благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями. Прежде всего, необходимо кардинально упростить процедуры определения всех категорий инвалидности. В настоящее время людям, нуждающимся в помощи, очень трудно пользоваться собственными социальными услугами. Они вынуждены хлопать дверями различных офисов, чтобы доказать то, что они уже знают. Это недопустимо в век цифровых технологий и автоматизации. Поэтому необходимо немедленно изменить способ работы", - сказал президент.

Ранее житель Алматы Рустем Галиев рассказал о том, с какими трудностями и унижениями ему пришлось столкнуться при оформлении инвалидности . Через такие же сложности проходят тысячи казахстанцев, что подтверждают постоянные жалобы и просьбы изменить процедуру проведения врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК).





После того как агентство Kazakhstan Today опубликовало историю Рустема Галиева, в редакцию пришло письмо от читательницы, которая также не согласна с действующими правилами получения и подтверждения инвалидности . Также читательница подняла и другую острую проблему. Чтобы подтвердить комиссии серьезность своего заболевания, многие инвалиды за месяц перестают пить назначенные им препараты. Это не только приводит к ухудшению самочувствия, но и несет риск смерти человека.





Также сообщалось, что территориальный департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматинской области проведет служебное расследование в отношении сотрудников отдела медико-социальной экспертизы №4 города Талгара. Проверка инициирована на основе жалоб услугополучателей отдела МСЭ №4 на грубое обращение сотрудников с ними.

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