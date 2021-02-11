В Минтруда разъяснили, зачем подтверждать инвалидность людям с необратимыми анатомическими дефектами

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разъяснили, в каких случаях лицам с инвалидностью, имеющим необратимые анатомические дефекты, необходимо проходить переосвидетельствование и подтверждать данный факт, передает Kazakhstan Today.

Согласно действующему законодательству, при анатомических дефектах инвалидность устанавливается бессрочно (Перечень необратимых анатомических дефектов - приложение 5 к Правилам проведения медико-социальной экспертизы). В некоторых случаях, в целях прохождения медицинской реабилитации, инвалидность устанавливается по более тяжелой группе (I и II группы), но на определенный срок. К примеру, при ампутации ноги на уровне голени положена III группа инвалидности бессрочно. Однако при выявлении осложнений, отягощающих состояние здоровья человека (язвы на культе, остеофиты и другие) для проведения медицинских реабилитационных мероприятий устанавливается II группа инвалидности со сроком на 6 месяцев либо на 1 год. При положительной динамике после проведенных лечебно-реабилитационных мероприятий устанавливается III группа инвалидности бессрочно", - прокомментировали в Минтруда.

По данным ведомства, общая численность лиц с инвалидностью в РК составляет 695,1 тыс. человек, из которых 72% с бессрочно установленной группой инвалидности.

Также сообщалось, что территориальный департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматинской области проведет служебное расследование в отношении сотрудников отдела медико-социальной экспертизы №4 города Талгара. Проверка инициирована на основе жалоб услугополучателей отдела МСЭ №4 на грубое обращение сотрудников с ними.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства