В Минтруда разъяснили, зачем подтверждать инвалидность людям с необратимыми анатомическими дефектами

Согласно действующему законодательству, при анатомических дефектах инвалидность устанавливается бессрочно (Перечень необратимых анатомических дефектов - приложение 5 к Правилам проведения медико-социальной экспертизы). В некоторых случаях, в целях прохождения медицинской реабилитации, инвалидность устанавливается по более тяжелой группе (I и II группы), но на определенный срок. К примеру, при ампутации ноги на уровне голени положена III группа инвалидности бессрочно. Однако при выявлении осложнений, отягощающих состояние здоровья человека (язвы на культе, остеофиты и другие) для проведения медицинских реабилитационных мероприятий устанавливается II группа инвалидности со сроком на 6 месяцев либо на 1 год. При положительной динамике после проведенных лечебно-реабилитационных мероприятий устанавливается III группа инвалидности бессрочно", - прокомментировали в Минтруда.
По данным ведомства, общая численность лиц с инвалидностью в РК составляет 695,1 тыс. человек, из которых 72% с бессрочно установленной группой инвалидности.
Ранее житель Алматы Рустем Галиев рассказал о том, с какими трудностями и унижениями ему пришлось столкнуться при оформлении инвалидности. Через такие же сложности проходят тысячи казахстанцев, что подтверждают постоянные жалобы и просьбы изменить процедуру проведения врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК). После того как агентство Kazakhstan Today опубликовало историю Рустема Галиева, в редакцию пришло письмо от читательницы, которая также не согласна с действующими правилами получения и подтверждения инвалидности. Также читательница подняла и другую острую проблему. Чтобы подтвердить комиссии серьезность своего заболевания многие инвалиды за месяц перестают пить назначенные им препараты. Это не только приводит к ухудшению самочувствия, но и несет риск смерти человека.
Также сообщалось, что территориальный департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматинской области проведет служебное расследование в отношении сотрудников отдела медико-социальной экспертизы №4 города Талгара. Проверка инициирована на основе жалоб услугополучателей отдела МСЭ №4 на грубое обращение сотрудников с ними.
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