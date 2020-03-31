В Казахстане на борьбу с коронавирусной инфекцией из Нацфонда выделят 1,8 трлн тенге

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане на борьбу с коронавирусной инфекцией из Национального фонда выделят 1,8 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

К вопросу антикризисных мер. Как вы знаете, их общий объем в Казахстане составил свыше 4 трлн тенге. Эти расходы будут обеспечены за счет республиканского бюджета на сумму 2,1 трлн тенге и привлечение средств по инфраструктурным облигациям. В то же время будет увеличен гарантированный трансфер с Национального фонда на 1 трлн 825 млрд тенге", - сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев на онлайн-брифинге.

В ходе выступления министр извинился за некорректную информацию, которую он предоставил на одном из первых брифингов.

На одном из первых брифингов по коронавирусу я заявил, что средства Национального фонда не будут использованы. Непреднамеренно я ввел вас в заблуждение. Это заявление было некорректным, в связи с чем я приношу свои извинения", - отметил министр.

Ранее глава государства заявил, что общий объем антикризисных мер , не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге, или 10 млрд долларов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 710 тыс., скончалось более 33 тыс.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

С 30 марта на карантин закроют шесть городов Казахстана: Атырау, Караганду, Темиртау, Сарань, Абай и Шахтинск. Прекратят работу все непродовольственные магазины, частные и государственные детские сады, салоны красоты, общественные бани, сауны, букмекерские конторы и прочие заведения по оказанию услуг.

На сегодняшний день в стране подтверждены 284 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 167 случаев, городе Алматы - 70 случаев, в Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, в городе Шымкенте - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 6 случаев, Актюбинской области - 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая.

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