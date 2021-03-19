Система Orphus

В Казахстане планируют ввести мораторий на занятие должностей на госслужбе

18.03.2021 10234
Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов сообщил, что  рассматривает вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля, передает Kazakhstan Today. 
 
Он также сообщил, что 1 июля текущего года Казахстан переходит на новую систему оплаты труда госслужащих.
 

Основной упор будет сделан на повышение заработных плат на сельском и районном уровне для сокращения диспропорций. Предварительно прирост по всей системе госслужбы составит от 150 до 30%", - отметил Жаркын Тлеукенов.

 
Ранее директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров рассказал о фактах выявления двойного гражданства у чиновников. 
 
Также сообщается, что казахский язык будет обязательным при поступлении в Академию госуправления.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая