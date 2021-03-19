В Казахстане планируют ввести мораторий на занятие должностей на госслужбе

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов сообщил, что рассматривает вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля, передает Kazakhstan Today.

Он также сообщил, что 1 июля текущего года Казахстан переходит на новую систему оплаты труда госслужащих.

Основной упор будет сделан на повышение заработных плат на сельском и районном уровне для сокращения диспропорций. Предварительно прирост по всей системе госслужбы составит от 150 до 30%", - отметил Жаркын Тлеукенов.

Ранее директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров рассказал о фактах выявления двойного гражданства у чиновников.

Также сообщается , что казахский язык будет обязательным при поступлении в Академию госуправления.

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