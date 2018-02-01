Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане разработан документ, в экстренных случаях позволяющий Комитету национальной безопасности приостанавливать работу средств связи и доступ к интернет-ресурсам, передает Kazakhstan Today.

Такое положение содержится в Национальном антикризисном плане реагирования на инциденты информационной безопасности, который вынесен на публичное обсуждение до 13 февраля 2018 года. С текстом документа можно ознакомиться на портале " Открытые НПА ".

Как отмечается в тексте документа, план разработан в целях предотвращения информационно-технического воздействия на критически важную информационно - коммуникационную инфраструктуру и минимизации последствий воздействия на состояние защищенности информации (данных) объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан, при которых создается угроза защищенности информации или нарушается состояние штатного функционирования технологических процессов.

Авторы документа также поясняют, что "настоящий план не распространяется на информационные системы в защищенном исполнении, отнесенные к государственным секретам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, а также сети телекоммуникаций специального назначения и/или правительственной, засекреченной, шифрованной и кодированной связи".

"В случаях, не терпящих отлагательств и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой в результате компьютерной атаки, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в течение 24 часов", - говорится в пункте 17 плана.

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