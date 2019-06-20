В Казахстане решили не снижать пособие на детей до года, если мать выйдет на работу

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Из законопроекта об обязательном социальном страховании убрали норму по снижению выплаты пособия на детей до года в случае, если получатель пособия выйдет на работу, передает Kazakhstan Today.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что выплаты пособия по уходу за ребенком до года планируется снизить до минимума, если получатель пособия решит выйти на работу. Соответствующая норма была предложена в проекте закона "Об обязательном социальном страховании", который на днях в первом чтении принял мажилис, сообщили в Минтруда и соцзащиты населения.

Сообщаем, что норма по снижению размера социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года до размера аналогичного государственного пособия в случае возобновления получателем трудовой или предпринимательской деятельности ранее присутствовала в проекте указанного закона. Однако, учитывая мнение общественности и государственную политику, направленную на повышение мер по поддержке материнства и детства, по предложению депутатов данная норма была исключена из законопроекта еще до его принятия в первом чтении в мажилисе парламента ", - отметили в ведомстве.

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