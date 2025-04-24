В Казахстане усиливают охрану прав интеллектуальной собственности

Вводится специализация патентных поверенных по средствам индивидуализации и объектам промышленной собственности

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам интеллектуальной собственности, - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба нижней палаты.





Законопроектом вводятся дополнительные правовые инструменты по охране и защите прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для ее развития, привлечению инвестиций в страну и развитию креативной экономики. Изменения и дополнения вносятся в Гражданский кодекс, Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и пять законов", - заявили в пресс-службе.





Также предлагается увеличить срок подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака с одного до двух месяцев.





Зачастую месячного срока недостаточно для фиксации нарушения, так как требуется подготовить ряд необходимых материалов для направления возражения. В ином случае существует риск регистрации незаконного товарного знака", - сообщили в мажилисе.





Кроме того, вводятся дополнительные ограничения прав авторов, связанных с распространением, доведением до всеобщего сведения, публичным исполнением их опубликованных произведений.





Таким образом, лица с нарушениями зрения и иными ограниченными способностями получат возможность воспринимать печатную продукцию к обнародованным произведениям без согласия авторов", - пояснили в пресс-службе.





Помимо этого, регистрация товарных знаков будет ускорена.





Законопроектом по вопросам интеллектуальной собственности предусмотрена норма по ускорению проведения экспертизы и регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Предлагается сроки предварительной экспертизы сократить с одного месяца до 10 рабочих дней, а полной экспертизы - с семи до трех месяцев с даты подачи заявки. Нововведение поможет предотвратить недобросовестные действия со стороны третьих лиц, нацеленных на получение выгоды за счет использования развивающегося бренда", - сообщили в мажилисе.





Также вводится специализация патентных поверенных по средствам индивидуализации и объектам промышленной собственности. Подчеркивается, что отсутствие в настоящее время приводит к ограниченной экспертизе в определенных областях интеллектуальной собственности, в особенности технически сложных.





Кроме того, поправками уточняются основания отказа в регистрации товарных знаков.



