В Казахстане установили предельную цену на маски

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Принят совместный приказ министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года, министра национальной экономики РК от 7 апреля 2020 и министра здравоохранения РК Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года "Об утверждении предельной цены на медицинские маски", передает Kazakhstan Today.

Утвердить предельную цену для медицинских масок в размере 118 тенге за единицу", - говорится в документе.

Контроль за исполнением данного приказа возложен на курирующих вице-министров здравоохранения, торговли и интеграции, национальной экономики Республики Казахстан.

Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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