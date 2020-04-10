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В Казахстане установили предельную цену на маски

09.04.2020, 16:37 50869
В Казахстане установили предельную цену на маски
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Принят совместный приказ министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года, министра национальной экономики РК от 7 апреля 2020 и министра здравоохранения РК Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года "Об утверждении предельной цены на медицинские маски", передает Kazakhstan Today.
 

Утвердить предельную цену для медицинских масок в размере 118 тенге за единицу", - говорится в документе.

 
Контроль за исполнением данного приказа возложен на курирующих вице-министров здравоохранения, торговли и интеграции, национальной экономики Республики Казахстан.
 
Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 
Число заболевших COVID-19 в Казахстане на 14.55 9 апреля составило 764 человека. Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане увеличилось до 58 человек. В республике зарегистрировано 7 летальных случаев от заболевания
 

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