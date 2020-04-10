В Казахстане установили предельную цену на маски

Утвердить предельную цену для медицинских масок в размере 118 тенге за единицу", - говорится в документе.
Контроль за исполнением данного приказа возложен на курирующих вице-министров здравоохранения, торговли и интеграции, национальной экономики Республики Казахстан.
Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Число заболевших COVID-19 в Казахстане на 14.55 9 апреля составило 764 человека. Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане увеличилось до 58 человек. В республике зарегистрировано 7 летальных случаев от заболевания.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства