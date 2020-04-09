Седьмой жертвой коронавируса стала 90-летняя жительница Акмолинской области

По информации ведомства, 6 апреля от COVID-19 скончалась жительница Целиноградского района 1929 года рождения.
Женщина входила в число контактных лиц со скончавшимся ранее мужчиной 1947 года рождения. Диагноз "коронавирусная инфекция" установлен в результате вскрытия 7 апреля", - отметили в управлении.
Сообщается, что женщина состояла на учёте с диагнозами: артериальная гипертензия, перелом шейки бедра, ДЭП, синдром паркинсионизма, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, хронический бронхит.
Напомним, этот случай стал третьим летальным в Акмолинской области и седьмым - в Казахстане. Летальные случаи также зарегистрированы в Карагандинской, Туркестанской областях, Шымкенте и Нур-Султане.
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